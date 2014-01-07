وضعیت سلامتی دومین میمون فضایی ایران/ ایجاد نمایشگاه میمونهای فضایی

دکتر محمد ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه حال عمومی میمون فضانورد خوب است، اظهار داشت: طی 3 هفته اخیر که از بازگشت این موجود زنده از فضا می گذرد شرایط عادی است و مشکلی از نظر فیزیولوژیکی برای این میمون به وجود نیامده است.

وی با بیان اینکه براساس آزمایشات صورت گرفته، این میمون تا 6 ماه آینده نیاز به تست و آزمایش مجدد برای سلامتی ندارد، افزود: "فرگام" هم اکنون شرایط عادی زندگی را سپری می کند.

ابراهیمی با اشاره به محل نگهداری میمون های فضانورد گفت: ایجاد نمایشگاه میمون های فضایی با هدف ترویج علم فضانوردی برای دانش آموزان و کودکان در دستور کار قرار دارد که بعد از طی مرحله طراحی و در صورت تامین هزینه اجرا، عملیاتی می شود؛ در این مکان، میمون های فضایی که تاکنون به فضا اعزام شدند و نیز میمون های فضایی که در پژوهشکده سامانه های فضانوردی مراحل تست را طی می کنند در معرض بازدید عمومی قرار می گیرند.

وی دلیل اجرای این طرح را ترویج علم فضانوردی برای دانش آموزان و کودکان عنوان و خاطرنشان کرد: آشنایی با مقدمات فضا و معرفی ماهواره های فضایی از دیگر برنامه هایی است که در صورت ایجاد این نمایشگاه، به بازدیدکنندگان ارائه می شود.

رئیس پژوهشکده سامانه های فضانوردی سازمان فضایی ایران افزود: این طرح در مراحل مقدماتی قرار دارد و در صورتی که امکان عملیاتی شدن آن وجود نداشت میمون های فضایی به مرکزی برای نگهداری عمومی منتقل می شوند.

به گزارش مهر، دومین محموله زیستی حامل یک میمون از نژاد رزوس با نام "فرگام" 23 آذرماه امسال با موفقیت به فضا پرتاب شد و پس از طی یک مسیر زیرمداری تا ارتفاع 120 کیلومتر، در مدت زمان حدود 15 دقیقه به زمین بازگشت و موجود زنده سالم بازیابی شد.