ایجاد شوک در بازار کامپیوتر به دلیل یک تصمیم/ رکود در بازار لپ تاپ و تبلت ادامه دارد

سید مهدی میرمهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هم اکنون بازار کامپیوتر در ثبات نسبی به سر می برد و قیمتها به حالت قبل بازگشته است، اظهار داشت: طی دو هفته اخیر با انتشار شایعاتی مبنی بر تصمیم کمیسیون ماده یک وزارت بازرگانی برای افزایش 20 درصدی تعرفه اقلام کامپیوتری، شاهد افزایش قیمت 25 درصدی برخی کالاها بودیم که پس از انتشار اخباری مبنی بر ابطال این مصوبه، اوضاع قیمتها به حالت عادی بازگشت.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه با بیان اینکه در صورت تصمیم افزایش تعرفه واردات کالاهای کامپیوتری این تصمیم به طور قطع از سال آینده اجرایی می شد ادامه داد: این درحالی است که برخی فعالان صنف با شنیدن این اخبار فروش کالا را متوقف کردند و این امر سبب افزایش قیمت 20 تا 25 درصدی برخی کالاها شد.

وی با بیان اینکه این افزایش قیمت تنها 3 روز به طول انجامید، گفت: از هفته گذشته و با ابطال این شایعات، اوضاع بازار کامپیوتر روال عادی به خود گرفت و قیمتها به حالت سابق بازگشت.

میرمهدی با اشاره به وضعیت فعلی بازار کامپیوتر اضافه کرد: بازار روان نیست و به دلیل کمبود مصرف کننده، حالت رکود به خود گرفته است.

وی این اوضاع را متاثر از کاهش توان خرید خانواده ها عنوان کرد و گفت: مسائل سیاسی و اقتصادی روی این بازار تاثیر مستقیم دارد چرا که با وجود گرانی های اقتصادی و نیز اوضاع سیاسی، استفاده از کالاهای فناوری از سوی خانواده ها به حاشیه می رود.

رئیس اتحادیه صنف رایانه با بیان اینکه هم اکنون کالاهای کامپیوتری موجود در بازار بر مبنای نرخگذاری دلار روز عرضه می شوند و این درحالی است که ثبت و سفارش این کالاها با دلار بالای 3 هزار تومان در 3 ماه گذشته صورت گرفته است، ادامه داد: قیمتهای بازار منصفانه است و هم اکنون بهترین زمان خرید برای خریداران محسوب می شود اما با این وجود شاهد رکود در بازار تبلت، لپ تاپ و دیگر اقلام کامپیوتری هستیم.