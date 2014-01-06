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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۰:۴۳

منصوریان هم تایید کرد؛

افشای قلیان‌کشی برخی بازیکنان تیم فوتبال امید در کیش

افشای قلیان‌کشی برخی بازیکنان تیم فوتبال امید در کیش

برخی بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم فوتبال امید در اردوی کیش به استعمال قلیان پرداختند. سرمربی وقت تیم امید هم این موضوع را تایید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در برنامه دوشنبه شب نود عنوان شد چند بازیکن تیم فوتبال امید که برای برگزاری دیدار تدارکاتی با کره جنوبی راهی کیش شده بودند، به استعمال قلیان پرداخته اند و حتی صورتحساب خود را به هتل محل اقامت پرداخت نکرده بودند.

علیرضا منصوریان که هدایت تیم فوتبال امید در این اردو را برعهده داشت با تایید این خبر گفت: دو بازیکن از تیم و برخی همراهان تیم اقدام به این کار کرده بودند که بنده از همه مردم و علاقمندان به فوتبال به خاطر این اقدام عذرخواهی می کنم و قطعا برخورد لازم با این افراد صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 2209322

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