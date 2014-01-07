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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۵:۲۴

جلسه کمیته پزشکی با کمیته انضباطی برای قلیان کشیدن بازیکنان

جلسه کمیته پزشکی با کمیته انضباطی برای قلیان کشیدن بازیکنان

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال از برگزاری جلسه‌ای مشترک با کمیته انضباطی برای قلیان کشیدن بازیکنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دکتر احمد هاشمیان با بیان مطلب فوق اظهار داشت: متاسفانه اکنون بحث قلیان و استفاده از دخانیات در فوتبال کشور در حال رشد است و باید از شیوع و رشد این پدیده مزموم جلوگیری کنیم. هر چند که اکنون ماده نیکوتین موجود در دخانیات و قلیان به عنوان تخلف دوپینگ مطرح نیست اما از نگاه من تخلف از سلامت، عملکرد و اخلاق حرفه ای و مغایرت با اخلاق اجتماعی و اعتقادی  محسوب می‌شود.

وی در ادامه بیان کرد: استفاده از دخانیات با حفظ سلامت مغایرت قطعی دارد چرا که برای بازیکن و حتی فرد عادی نیز بسیار مضر است. از لحاظ اخلاق و عملکرد حرفه ای نیز باید بگویم که یک بازیکن با توجه به وظیفه حرفه ای که دارد باید تمام توان خود را در جهت اهداف باشگاه و تیم ملی به خدمت بگیرد که استفاده از دخانیات باعث افت جسمانی بازیکن می‌شود.

هاشمیان تاکید کرد: از حیث مغایرت با اخلاق اجتماعی و اعتقادی نیز باید بگویم که یک مسلمان نباید کاری کند که به جسم خود  و حتی دیگران ضرر و زیان برساند و در نهایت این بازیکنان الگوهای جوانان کشورمان خواهند بود. پس معتقدم این حرکت غیر حرفه ای و نادرست نباید در فوتبال کشور رشد کند.

رئیس کمیته پزشکی در ادامه درباره اینکه "آیا نیکوتین موجود در دخانیات و قلیان باعث مثبت شدن تست دوپینگ می شود"؟، خاطرنشان کرد: نیکوتین در اثر استفاده  قلیان و دخانیات در نمونه ادار وجود دارد. این ماده در لیست داروهای ممنوعه فیفا به عنوان ماده نظارتی وجود دارد و مسئولان با نظارت و ارزیابی بر روی این ماده در آینده اعلام خواهند کرد که آیا نیکوتین به عنوان دوپینگ محسوب می شود یا خیر. اما اکنون به عنوان ماده دوپینگی نیست و تخلف دوپینگی محسوب نمی‌شود ولی از لحاظ اخلاق حرفه ای، سلامت جسمانی و اخلاق اجتماعی و اعتقادی به نظر من یک نوع تخلف است.

هاشمیان در ادامه افزود: در دوره‌های آموزش دوپینگ که برای بازیکنان باشگاه‌ها و تیم‌های ملی برگزار می‌کنیم به تمامی موارد از جمله استفاده از دخانیات و ضرر و زیان آن نیز مطالب کاملی مطرح می‌شود و بازیکنان به همراه پزشکان کاملا آموزش های لازم در این خصوص را دیده اند. چه در بخش ملی و چه در بخش باشگاهی اگر از سوی بازیکنی این حرکت صورت بگیرد پزشکان باید به مقامات بالاتر گزارش دهند تا بتوانیم این  موضوع را پیگیری و حل و فصل کنیم.

وی در پایان گفت: امروز مذاکره ای را با رئیس کمیته انضباطی داشته و در خصوص این موضوع به بحث و تبادل نظر پرداختیم و مقرر شد تا نشست مشترکی را با مسئولان فدراسیون فوتبال برگزار و راهکاری را برای برخورد با این موضوع پیدا کنیم و نتیجه نهایی را اعلام خواهیم کرد.

کد مطلب 2209754

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