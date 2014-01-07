جلسه کمیته پزشکی با کمیته انضباطی برای قلیان کشیدن بازیکنان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دکتر احمد هاشمیان با بیان مطلب فوق اظهار داشت: متاسفانه اکنون بحث قلیان و استفاده از دخانیات در فوتبال کشور در حال رشد است و باید از شیوع و رشد این پدیده مزموم جلوگیری کنیم. هر چند که اکنون ماده نیکوتین موجود در دخانیات و قلیان به عنوان تخلف دوپینگ مطرح نیست اما از نگاه من تخلف از سلامت، عملکرد و اخلاق حرفه ای و مغایرت با اخلاق اجتماعی و اعتقادی محسوب می‌شود.

وی در ادامه بیان کرد: استفاده از دخانیات با حفظ سلامت مغایرت قطعی دارد چرا که برای بازیکن و حتی فرد عادی نیز بسیار مضر است. از لحاظ اخلاق و عملکرد حرفه ای نیز باید بگویم که یک بازیکن با توجه به وظیفه حرفه ای که دارد باید تمام توان خود را در جهت اهداف باشگاه و تیم ملی به خدمت بگیرد که استفاده از دخانیات باعث افت جسمانی بازیکن می‌شود.

هاشمیان تاکید کرد: از حیث مغایرت با اخلاق اجتماعی و اعتقادی نیز باید بگویم که یک مسلمان نباید کاری کند که به جسم خود و حتی دیگران ضرر و زیان برساند و در نهایت این بازیکنان الگوهای جوانان کشورمان خواهند بود. پس معتقدم این حرکت غیر حرفه ای و نادرست نباید در فوتبال کشور رشد کند.

رئیس کمیته پزشکی در ادامه درباره اینکه "آیا نیکوتین موجود در دخانیات و قلیان باعث مثبت شدن تست دوپینگ می شود"؟، خاطرنشان کرد: نیکوتین در اثر استفاده قلیان و دخانیات در نمونه ادار وجود دارد. این ماده در لیست داروهای ممنوعه فیفا به عنوان ماده نظارتی وجود دارد و مسئولان با نظارت و ارزیابی بر روی این ماده در آینده اعلام خواهند کرد که آیا نیکوتین به عنوان دوپینگ محسوب می شود یا خیر. اما اکنون به عنوان ماده دوپینگی نیست و تخلف دوپینگی محسوب نمی‌شود ولی از لحاظ اخلاق حرفه ای، سلامت جسمانی و اخلاق اجتماعی و اعتقادی به نظر من یک نوع تخلف است.

هاشمیان در ادامه افزود: در دوره‌های آموزش دوپینگ که برای بازیکنان باشگاه‌ها و تیم‌های ملی برگزار می‌کنیم به تمامی موارد از جمله استفاده از دخانیات و ضرر و زیان آن نیز مطالب کاملی مطرح می‌شود و بازیکنان به همراه پزشکان کاملا آموزش های لازم در این خصوص را دیده اند. چه در بخش ملی و چه در بخش باشگاهی اگر از سوی بازیکنی این حرکت صورت بگیرد پزشکان باید به مقامات بالاتر گزارش دهند تا بتوانیم این موضوع را پیگیری و حل و فصل کنیم.

وی در پایان گفت: امروز مذاکره ای را با رئیس کمیته انضباطی داشته و در خصوص این موضوع به بحث و تبادل نظر پرداختیم و مقرر شد تا نشست مشترکی را با مسئولان فدراسیون فوتبال برگزار و راهکاری را برای برخورد با این موضوع پیدا کنیم و نتیجه نهایی را اعلام خواهیم کرد.