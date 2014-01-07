تب و لرز آمار بیکاری کرمانشاه در تابستان و زمستان/ معمای یک تفاوت 20 درصدی

به گزارش خبرنگار مهر، کرمانشاه به عنوان مرکز ثقل غرب ایران یک منطقه استراژیک است، زمین های حاصل خیز خوب و آب و هوای چهار فصل دارد، مسیر صادرات از ایران به عراق و دارای بیشترین مرز مشترک با این کشور است، تبدیل به مسیر اصلی ترانزیت سوخت بین ایران و عراق شده است، مسیر زوار عتبات عالیات است و آثار و جاذبه های گردشگری فراوانی دارد، اما جزو بیکارترین استانهای ایران است.



گرچه آمار بیکاری استان کرمانشاه مثل آمار کلی کشور با رفت و آمد شغل های فصلی در تابستان و زمستان تب و لرز می کند اما به هر حال سهم کرمانشاه از جدول های عریض و طویل ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نیمه پایینی است که در آمار سه ماهه سوم سال در یک سوم پایانی این جدول قرار گرفته است.



وقتی نرخ بیکاری کرمانشاه در پایان تابستان چیزی حدود 10 درصد اعلام شد و کرمانشاه از رده های پایانی جدول رده بندی اشتغال تا جایگاه پانزدهم ارتقا پیدا کرد قابل پیشبینی بود که با شروع شدن پاییز و زمستان شغل هایی که به زور در آمار گنجانده شده اند خانه نشین شده و بیکاری دوباره خودی نشان می دهد.

آخرین آمار اعلام شده از بیکاری استان کرمانشاه تا پایان پاییز سر از 15.9 درصد در آورده است. البته همین آمار هم به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و مسئولین استان با واقعیت فاصله دارد و نرخ واقعی فراتر از 35 درصد است. تفوت 20 درصدی در اعلام آمار کشوری با استانی که تبدیل به یک معما شده است.

اعلام نرخ 10.5 درصدی بیکاری در تابستان سال جاری برای کرمانشاه



استاندار پیشین کرمانشاه پس از پایان تابستان 92 و اعلام نرخ 10 درصدی بیکاری از سوی مرکز آمار در کارگروه تخصصی اقتصادی استان کرمانشاه اظهار داشت: در حالی کرمانشاه جایگاه پانزدهم را از لحاظ بیکاری در کشور داراست که در اسفند ماه سال 91 دومین استان بیکار کشور بود.





وی افزود: در آن زمان نرخ بیکاری کرمانشاه به 18/9 درصد رسیده بود اما با تلاش های دسته جمعی تمامی مدیران و دلسوزان استان امروز شاهد هستیم که این نرخ به 10/5 درصد کاهش یافته و جوانان بسیار بیشتری نسبت آن زمان در استان مشغول به کار شده اند.



انتقاد رسانه ها و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نسبت به اعلام وضعیت بیکاری در استان کرمانشاه از سوی مرکز آمار ایران به اندازه ای بود که توضیحات دفتر و آمار و اطلاعات استانداری کرمانشاه در خصوص نرخ بیکاری اعلام شده در واقع این اعلام نظر مرکز آمار ایران را با دست پس زد و با پا پیش کشید.

توضیحات دفتر آمار و اطلاعات استانداری کرمانشاه/ پس زدن با دست و پیش کشیدن با پا



در گزارش دفتر آمار و اطلاعات استانداری کرمانشاه آمده بود: تعاريف و مفاهيم نيروي كار بر اساس تعاريف و توصيه هاي سازمان بين المللي كار (ILO) است كه در قالب كتابچه 200 صفحه اي راهنماي مامور آمارگيري و پرسش نامه اي با 40 سوال به روش مصاحبه حضوري از افراد 10 ساله و بيشتر خانوارهاي نمونه تدوين شده است. بر اساس تعريف افرادي كه در محدوده سني مشخص كه سه خصوصيت فاقد كار بودن، در جستجوي كار بودن و توانايي انجام كار داشتن را در دوره زماني مشخص دارا باشد بيكار محسوب مي شود. همچنين افرادي كه در هفته مرجع (يك هفته قبل از مراجعه مامور آمارگيري به خانوار) حداقل يك ساعت كار (صرفنظر از ميزان درآمد) انجام داده باشد شاغل محسوب مي شوند.



استانداری کرمانشاه اعلام کرد: نرخ بيكاري استان كرمانشاه در تابستان سال جاري 10.5 درصد اعلام گرديده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.6 درصد و نسبت به زمستان سال 1391 ، 8.4 درصد كاهش نشان مي دهد. همچنين رتبه استان كرمانشاه از 3 به رتبه 15 استان هاي كشور از نظر نرخ بيكاري ارتقاء يافته است. با توجه به اينكه روش انجام طرح نيروي كار توسط مركز آمار ايران ابلاغ و نظارت مي گردد استان هيچگونه نقشي در نحوه تدوين تعاريف و مفاهيم و جمع بندي و اعلام نتيجه ندارد.



در این نوشتار عملكرد موفق كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان از اسفند ماه 1391 تا كنون به عنوان یکی از دلایل کاهش نرخ بیکاری استان ذکر شده و آمده بود: طی این مدت تعداد طرح هاي معرفي شده (پيش پذيرش) به بانكهاي عامل: تعداد 739 طرح با مبلغ 323 ميليارد تومان، تعداد طرح هاي مصوب شده به بانكهاي عامل: تعداد 714 طرح با مبلغ 222 ميليارد تومان، تعداد طرح هاي انعقاد قرارداد شده توسط بانك هاي عامل: تعداد 444 طرح با مبلغ 125 ميليارد تومان و تعداد طرح هاي پرداخت شده توسط بانك هاي عامل: تعداد 454 طرح با مبلغ 122 ميليارد تومان بوده است.

استاندار جدید کرمانشاه نرخ بیکاری استان را وحشتناک خواند



در همین شرایط بود که مدیریت ارشد استان کرمانشاه دستخوش تغییر و تحول شد و آخرین استاندار دولت مهر جای خود را به اولین مدیر دولت تدبیر در کرمانشاه داد و ابراهیم رضایی سکاندار مدیریت اجرایی استان شد.



ابراهیم رضایی بابادی در همان روزهای نخست رسما نشان داد که به برآورد های مرکز آمار ایران در خصوص نرخ بیکاری استان کرمانشاه خیلی اعتنایی ندارد. موضوعی که تقریبا حرف رسانه ها و نمایندگان مردم در مجلس بود.



استاندار کرمانشاه در دیدار با فعالین اقتصادی بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: متاسفانه این دیار در شاخص های منفی رتبه های بالای کشور را به خود اختصاص داده در حالی که نباید اینگونه باشد.



مدیر ارشد استان نرخ بالای بیکاری در کرمانشاه (35 درصد) را وحشتناک توصیف کرد و گفت: این میزان بیکاری به هیچ عنوان شایسته مردمی که هشت سال درگیر جنگ بوده اند و نزدیک به 10 هزار شهید و بیش از 20 هزار جانباز و آزاده را تقدیم اسلام و اتقلاب کرده اند، نیست.



رضایی تلاش دسته جمعی تمام مدیران و مسئولان را برای کاهش نرخ بیکاری در استان ضروری برشمرد و افزود: برای این مهم نباید به چیزی جز کار و تلاش شبانه روزی فکر کرد و قطعا با همدلی و اتحاد است که می توان مشکلات را یکی پس از دیگری مرتفع و زمینه های پیشرفت استان را فراهم آورد.



البته این آمار 35 درصدی توسط نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه نیز در مراسم تودیع و معارفه استاندار کرمانشاه بیان شده بود تا تقریبا همه معتقد باشند مرکز آمار ایران صورت مسئله بیکاری در کرمانشاه را پاک کرده است.

لرز آمار بیکاری کرمانشاه با آغاز زمستان/ چشم انتظاری برای تدبیر دولت جدید



در جدید ترین اطلاعاتی که این مرکز تحت عنوان شاخص های عمده نیروی کار در پاییز 92 و مقایسه آن با تابستان 92 منتشر کرده است کرمانشاه با چندین پله سقوط از رده پانزدهم به جایگاه دهم تنزل پیدا کرده است.



نرخ بیکاری استان کرمانشاه که در پایان تابستان 92 حدود 10.5 درصد اعلام شده بود اینبار 15.9 درصد ثبت شده است. موضوعی که فارغ از اینکه چقدر این میزان بیکار در استان کرمانشاه با واقعیت منطبق است یک حقیقت واضح را نشان م دهد.



حقیقتی که شاخص های در نظر گرفته شده برای اینکه چه کی در اردوگاه نیروهای بکار قرار می گیرد و چه کسی شاغل محسوب می شود با گرما و سرما، تب و لرز می کند. عده ای در تابستان شاغلند و در پاییز بی کار و این نشان دهنده قرار دادن بسیاری از مشاغل ناپایدار در جرگه آمار شاغلین کشور است.



به هر روی هر چند ماه یک بار یک نرخ جدید با بالا و پایین شدن دمای هوا به مردم عرضه می شود و در مقابل آن واکنش هایی متناسب با همان فصل نمود پیدا می کند که این آمار واقعی نیست.



موضوعی که تقریبا همه را خسته کرده است و چشم ها در انتظار تدابیر دولت جدید برای برون رفت کرمانشاه از بحران بیکاری است باید منتظر ماند و دید که رونق بازار کسب و کار که رئیس جمهور یازدهم نسبت به آن وعده داده است چقدر به جوانان کرمانشاهی برای دست به جیب شدنشان کمک خواهد کرد.

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گزارش از اسما معین