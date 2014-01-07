رقابت 325 هزار دانشجو در المپیاد علمی/ حضور 5 کشور در بخش بین المللی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ابراهیم خدایی امروز در مراسم تجلیل از برگزیدگان هجدهمین المپیاد علمی دانشجویان کشور افزود: از سال 75 اولین دوره المپیاد با 6 رشته برگزار شد اما اکنون در هجدهمین دوره به 17 رشته رسیده ایم که دو رشته شیمی و ریاضی به صورت بین المللی برگزار می شود.

وی افزود: در دوره بین المللی امسال پنج کشور روسیه، چین، پاکستان، ازبکستان و تاتارستان حضور داشته اند که برگزیدگان آنها در تابستان در اصفهان معرفی و تقدیر شدند که در رشته ریاضی کشور ایران و در رشته شیمی کشور روسیه اول شدند.

خدایی با اشاره به فرآیند برگزاری المپیاد علمی دانشجویان گفت: المپیاد علمی به دو شیوه متمرکز و غیر متمرکز برگزار می شود که در بخش متمرکز از میان دانشجویانی که در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کرده بودند 15 نفر اول هر رشته به تعداد 322 هزار نفر به مرحله دوم راه یافتند. در بخش غیرمتمرکز هم دانشجویان با رقابت در 8 قطب دانشگاهی 507 نفر انتخاب شدند.

رئیس سازمان سنجش خاطرنشان کرد: تسهیلاتی که برای افراد برگزیده درنظر گرفته شده شامل بورس و ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر بدون آزمون است که از سوی بنیاد ملی نخبگان برای آنها در نظر گرفته می شود.