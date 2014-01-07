ملانوروزی مدیر مرکز هنرهای تجسمی ارشاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مرادخانی در این دیدار درباره مدیر کل جدید هنرهای تجسمی گفت: ملانوروزی دستی در امور هنری دارند و با سبک‌های مختلف هنری و مجموعه‌داری آشنا هستند. فعالیت ایشان در سازمان زیباسازی و منطقه آزاد کیش و همچنین بسیاری از بخش‌های دولتی موجب شده تا تجربیات بسیار خوبی را کسب کنند.

مرادخانی همچنین از همکاری مدیر پیشین این مرکز با معاونت هنری قدردانی کرد.

در ادامه، اصغر امیرنیا نیز ضمن ابراز خرسندی از همکاری‌اش با دولت جدید در مرکز هنرهای تجسمی، اظهار کرد: ملانوروزی از جامعه هنر نقاشی هستند و به همین دلیل با هنرمندان این حوزه بیگانه نیستند که قطعا به ایشان برای فعالیت در این حوزه کمک خواهد کرد. هنرمندان تجسمی نیز کم‌حاشیه و کم‌توقع‌اند و در واقع اندیشمندان خاموشی هستند که کرامت انسانی بالایی دارند.

مجید ملانوروزی، مدیرکل جدید مرکز هنرهای تجسمی نیز با تشکر از اعتماد معاون امور هنری، گفت: در این سال‌ها بیش‌تر به کارهای پژوهشی پرداختم و دولت آقای روحانی فرصتی شد تا در این حوزه همکاری داشته باشم. همان‌طور که در حکم بنده هم آمده، باید سفیر فرهنگی انقلاب اسلامی در دنیا باشیم و البته در حوزه داخلی نیز باید برای بهبود معیشت هنرمندان تلاش کنیم و اهالی هنر را با دولت آشتی دهیم.»

علی مرادخانی درباره مدیرکل جدید هنرهای نمایشی نیز گفت: آقای طاهری در بخش‌های مختلف فعالیت کرده‌اند و با حوزه تئاتر آشنایی دارند و با توجه به این‌که از خانواده شهدا هستند انقلاب را با همه ابعاد و مسایل آن درک کرده‌اند.

وی اظهار امیدواری کرد مدیرکل جدید و سابق هنرهای نمایشی، به عنوان یار و هموطن فعالیت‌ها را پیگیری کنند: باید به همه بخش‌ها توجه شود ولی با توجه به این‌که جشنواره فجر ویترین فعالیت این مجموعه است و مجموعه فعالیت‌های یک‌ساله را نشان می‌دهد، باید به بهترین شکل برگزار شود.

مرادخانی از قادر آشنا هم به دلیل همکاری‌اش با معاونت امور هنری تشکر کرد: حضور شما در مرکز هنرهای نمایشی موجب دلگرمی هنرمندان بود. امیدوارم آقای طاهری نیز کماکان ادامه راه دهند و منشا خیر برای تئاتر کشور باشند.

قادر آشنا مدیرکل سابق مرکز هنرهای نمایشی نیز اظهار کرد: باید همه ما هر چه در توان داریم برای کشور و سربلندی انقلاب تلاش کنیم.

حسین طاهری، مدیرکل جدید هنرهای نمایشی نیز گفت که هیچ‌گاه فعالیت فرهنگی را ترک نمی‌کند چرا که همانند کار معلمی است: ذخایر اصلی کشور ما فرهنگ است و تمام ثروت بنده نیز تعامل با اهالی هنر بوده است. من در حد توان برای کاهش فاصله بین هنرمندان و نظام با حفظ چهارچوب‌ها و پای‌بندی‌های اخلاقی تلاش می‌کنم چرا که هر چه در این زمینه موفق‌تر شویم در دنیا سربلندتر خواهیم بود.

در ادامه، معاون امور هنری وزیر ارشاد با اشاره به فعالیت خود در حوزه موسیقی و مسایل این بخش، گفت: «ایجاد تعامل میان هنرمندان و حاکمیت کار بسیار مشکل مدیران میانی است که ناگزیر به انجام آن هستند. هر چه سلیقه مدیریت و مردم به هم نزدیک شود کارها در این زمینه سهل خواهد شد. امروز دوران فعالیت بیش‌تر هنرمندان فرارسیده است و حالا به جایی رسیده‌ایم که بزرگان کشور به دنبال چهره صاحب‌نام در حوزه هنر هستند تا در کنارشان باشند. رسیدن به این نقطه کار بسیار مهم و طاقت‌فرسایی بود.

وی گفت: صدور حکم مدیرکل دفتر موسیقی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از پیش‌زمینه‌های تبدیل دفتر در آینده نزدیک به مرکز موسیقی است و برای مدیرکل جدید این دفتر آرزوی موفقیت کرد.

در ادامه، پیروز ارجمند نیز گفت: در خدمت هنرمندان و مردم بودن باعث افتخارم است و حضور در کنار کسی که در کارنامه‌اش نمره خوبی از هنرمندان دارد، امتیازی برای من است.

او اعتدال، امید، حفظ شأن هنرمندان و استفاده از ظرفیت جوانان را مشی خود دانست: همچنین به اصل اخلاق‌مداری اعتقاد دارم و امیدوارم بتوانم در حوزه موسیقی در این جایگاه موثر باشم.

علیرضا پاشایی مدیر سابق دفتر موسیقی نیز خطاب به مدیر جدید این مجموعه گفت: امیدوارم همچون نامتان در این کار پیروز و ارجمند باشید.