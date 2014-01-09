اختلاف بین مذاهب اسلامی بزرگترین جنایت تاریخ بشریت/ وضعیت کشورهای اسلامی تأسف آمیز است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی صبح امروز در درس اخلاق خود با اشاره به آغاز ماه ربیع الاول اظهار داشت: ماه ربیع الاول ماه شادی اهل بیت است زیرا در این ماه ولادت نبی مکرم اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع) واقع شده اما شهادت امام حسن عسکری نیز در هشتم ماه ربیع الاول رخ داده است که این روز باید توسط شیعیان پاسداشته شود.



پیروی از مذهب تشیع افتخار جمهوری اسلامی است



امام جمعه ورامین افزود: در حال حاضر بیش از 57 کشور اسلامی در جهان وجود دارد و شیعیان زیادی در اقصی نقاط دنیا پراکنده هستند اما تنها حکومت و کشوری که به نام شیعه و اهل بیت است، جمهوری اسلامی ایران می باشد که این افتخار بزرگی برای همه ماست.



وی ادامه داد: آن انتظاراتی که ائمه معصومین از شیعیان دارند از مخالفان و منکران خود نخواهند داشت، زیرا آنان از ابتدای راه، مسیر را کج رفته اند و این اختلاف بین مذاهب اسلامی بزرگترین جنایت تاریخ بشریت است.



محمودی اضافه کرد: بیش از هفت میلیارد نفر در جهان زندگی می کنند که قریب دو میلیارد آن مسلمان هستند که دارای منابع غنی طبیعی و اقتصادی می باشند اما وضعیت اکثر کشورهای اسلامی اسف بار است و این به دلیل اختلاف مسلمانان و مذاهب اسلامی با یکدیگر رخ داده است.



امروز ایران اسلامی در اوج آزادی و اقتدار قرار دارد



نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شهادت امام حسن عسکری(ع) بیان داشت: امام یازدهم فقط 29 سال عمر کردند و در طول این عمر کوتاه نیز همواره تحت نظارت حکومت عباسی در سامرا بودند، به طوری که حضرت کاملا محصور شده و هیچ کس حق ملاقات با ایشان را نداشت و اگر کسی می خواست از امام حسن عسکری مسأله ای را بپرسد، باید در پوشش میوه فروش و کاسب به خانه این امام همام مراجعه کرده و به سوال خود پاسخ دهد.



این مسئول عنوان کرد: امروز ایران اسلامی در اوج آزادی و اقتدار قرار دارد که در هیچ کجای دنیا سابقه آن وجود ندارد و همه مردم وظیفه دارند تا قدر این آزادی را بداند و متوجه باشند که برای این عزت و اقتدار، ائمه معصومین رنج های زیادی را متحمل شدند.



وی تأکید کرد: خلفای عباسی اگر چه نسبت خویشاوندی با امامان معصوم داشتند اما در ظلم و ستم کم تر از بنی امیه جنایت نکردند، به طوری که متوکل عباسی چندین بار دستور داد که قبر امام حسین(ع) را تخریب کرده و شخم زده و آن را از بین ببرند و این خاندان با اهل بیت دشمنی دیرینه داشتند.



تببین مهدویت مهمترین فعالیت امام حسن عسکری(ع) بود



این کارشناس مذهبی گفت: امام حسن عسکری(ع) در شرائط سخت و دشواری به مقام امامت رسیدند، زیرا از طرفی جو خفقان توسط حکام عباسی در جامعه اسلامی حکمفرما بود و از طرف دیگر ایشان باید زمینه امامت حضرت حجت و وظیفه مسلمانان در دوران غیبت را تبیین می کردند.



وی بیان داشت: امام حسن عسکری(ع)، در قله شکوهمند کمال و فضیلت قرار داشت که حتی دشمنان کینه‌توز آن حضرت نیز به مدح و ستایش این امام همام پرداخته‌اند و تبیین موضوع مهدویت از بزرگترین ابتکارات این امام عزیز در طول دوران 8 ساله امامت خود بود



محمودی یادآور شد: وضعیت زمان امام به گونه ای بود که حتی برادر ایشان به عنوان جعفر کذاب، نیز به امام آزار بسیار رساند، به گونه ای که در زمان شهادت امام حسن عسکری (ع)، دشمنان او را فریفتند که بر جنازه امام نماز بخواند و ادعای امامت کند ولی امام زمان (عج) با برپایی نماز بر پیکر پدر، مانع این اقدام شدند.



امام جمعه ورامین اضافه کرد: نقش آفرینی امام حسن عسکری(ع) این آمادگی را ایجاد کرده بود تا شیعیان به بلوغی برسند که حتی فردی که نسبت خویشاوندی با امام دارد را نیز کنار زده و از امام مهدی (عج) با وجود سن کم، تبعیت کنند.



رییس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر ورامین ادامه داد: وظیفه شیعیان در عصر حاضر نیز ادامه دادن سیره و روش ائمه اطهار است به طوری که امام حسن عسکری در این زمینه می فرمایند که از خدا پروا كنيد و زينت ما باشيد و ننگ ما نباشيد، محبت‌ها را به‌سوى ما جلب كنيد، زشتي‌ها را از ما دفع نمایيدكه هرگونه خوبى به ما نسبت دهند ما اهلش هستيم و هر عيبى به ما اسناد دهند ما از آن بدوريم.‏