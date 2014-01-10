به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود رییورتر، کیت بلانشت در کنار ایزایل هوپرت و الیزابت دبیکی اثری از ژان ژنه را بازی خواهد کرد.

نمایش "مایداس" که تابستان آینده در نیویورک به صحنه می رود محصول کمپانی تئاتر سیدنی است.

بلانشت که برای بازی در فیلم "یاسمن آبی" ساخته وودی آلن نامزد دریافت اسکار است، در برابر ایزایل هوپرت بازیگر کهنه کار فرانسوی و الیزابت دبیکی بازیگر استرالیایی که در فیلم "گتسبی بزرگ" نیز حضور داشت، ایفای نقش می کند.

این نمایش بر مبنای ترجمه جدید انگلیسی از این نمایشنامه توسط اندرو آپتون و به کارگردانی بندیکت اندروز ساخته می شود.

این نمایشنامه که دارای سه شخصیت است، اولین بار در سال 1947 به روی صحنه رفت.

اجرای این نمایش چهارمین تجربه بلانشت برای به صحنه بردن محصولی از کمپانی تئاتر سیدنی در نیویورک است. او پیش از این در سال 2006 با "هدا گالبر" و در سال 2009 با "اتوبوسی به نام هوس" در بروکلین به صحنه رفته بود. "دایی وانیا" دیگر نمایش مشهوری بود که بلانشت در سال 2012 در جشنواره مرکز لینکلن در آن ایفای نقش کرد.

بلانشت استرالیایی خود مدتی از مدیران هنری کمپانی تئاتر سیدنی بود و همسرش هنوز این مسئولیت را برعهده دارد. این بازیگر 44 ساله اولین بار در سال 1994 وارد سینما شد و با فیلم "مردی که گریست" در سال 2000 به شهرت رسید. او دو جایزه گلدن گلوب، دو جایزه بفتا و یک جایزه اسکار دریافت کرده است.

نمایش "مایداس" که سال پیش در استرالیا اجرا شد امسال از ششم تا شانزدهم اوت در جشنواره مرکز لینکلن در نیویورک اجرا می شود.