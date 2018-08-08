به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، کیت بلانشت برنده ۲ جایزه اسکار به سیزدهمین جشنواره فیلم رم پیوست تا در نشستی با عنوان برخورد نزدیک با مخاطبان درباره کارهایش به عنوان یک هنرمند و یک فعال بشردوست صحبت ‌کند.

بلانشت که هفت بار نامزدی اسکار را کسب کرده و این جایزه را ۲ بار برای فیلم‌های «هوانورد» ‌در سال ۲۰۰۴ و «یاسمین غمگین» در سال ۲۰۱۳ دریافت کرده است از سال ۲۰۱۶ سفیر حسن نیت کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان نیز است.

آنتونیو موندو مدیر هنری این جشنواره از حضور بلانشت در این رویداد به عنوان یک افتخار فوق‌العاده برای میزبانی او یاد کرد و گفت هوش، اشتیاق و چندجانبه بودن اجراهای وی او را به یکی از بزرگ‌ترین چهره‌های تاریخ سینما بدل کرده است.

پیشتر اعلام شده بود مارتین اسکورسیزی و ایزابل هوپر جوایز یک عمر دستاورد هنری این دوره جشنواره رم را دریافت می‌کنند.

تاکنون از سیگورنی ویور، تیری فرمو، پائولو ویرزی و لوکا بیگازی به عنوان دیگر مهمانان این جشنواره یاد شده است.

جشنواره فیلم رم از ۱۸ تا ۲۸ اکتبر برگزار می‌شود.