  1. دانشگاه و فناوری
۲۰ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۳۶

جشنواره مجازی روایت زائرین اربعین حسینی برگزار می شود

جشنواره مجازی روایت زائرین اربعین حسینی برگزار می شود

مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال و معاونت رسانه مجازی سازمان صدا و سیما به منظور تعظیم شعایر اربعین حسینی از جمله راهپیمایی 20 میلیونی از نقاط مختلف جهان به کربلای معلا، جشنواره‌ای در فضای مجازی برای تولیدات مردمی با عنوان روشنای چشم برگزار می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره روشنای چشم در 3 بخش عکس، فیلم و پیامک برای علاقمندان عرصه دیجیتال برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند دلنوشته های پیامکی، گزاره های مجازی، عکس ها و فیلم های خود را از سفر به کربلای معلی و اربعین حسینی در هر یک از سه بخش جشنواره با موضوعات اقتدار عشق حسینی، سوگواری‌های حین راهپیمایی، تنوع حضور از منظر گروه‌های سنی، تنوع حضور از منظر گروه‌های قومی و ملی، تنوع حضور از منظر ادیان و مذاهب مختلف، نمایش نذورات مردمی، نمایش خدمات دهی به زائران و تنوع خدمات در بین راه و موضوع آزاد به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

مهلت ارسال آثار 30 اردیبهشت سال 93 خواهد بود و متقاضیان شرکت در جشنواره ابتدا باید در سامانه روشنای چشم عضو شده و سپس در بخش ارسال اثر، آثار خود را بارگذاری کنند.

شرکت کنندگان در جشنواره محدودیتی در ارسال اثر نخواهند داشت.

کد مطلب 2211347

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