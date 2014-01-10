جشنواره مجازی روایت زائرین اربعین حسینی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره روشنای چشم در 3 بخش عکس، فیلم و پیامک برای علاقمندان عرصه دیجیتال برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند دلنوشته های پیامکی، گزاره های مجازی، عکس ها و فیلم های خود را از سفر به کربلای معلی و اربعین حسینی در هر یک از سه بخش جشنواره با موضوعات اقتدار عشق حسینی، سوگواری‌های حین راهپیمایی، تنوع حضور از منظر گروه‌های سنی، تنوع حضور از منظر گروه‌های قومی و ملی، تنوع حضور از منظر ادیان و مذاهب مختلف، نمایش نذورات مردمی، نمایش خدمات دهی به زائران و تنوع خدمات در بین راه و موضوع آزاد به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

مهلت ارسال آثار 30 اردیبهشت سال 93 خواهد بود و متقاضیان شرکت در جشنواره ابتدا باید در سامانه روشنای چشم عضو شده و سپس در بخش ارسال اثر، آثار خود را بارگذاری کنند.

شرکت کنندگان در جشنواره محدودیتی در ارسال اثر نخواهند داشت.