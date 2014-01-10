هلاکت یکی از سرکردگان داعش در موصل/ عملیات ارتش عراق همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، فرماندهی لشگر دوم پیاده ارتش عراق امروز در بیانیه ای از هلاکت یکی از سردرگان گروه تروریستی داعش که به والی این گروهک در موصل معروف بود و همچنین مسئولیت امور امنیتی داعش را برعهده داشت، در جریان درگیریهای مسلح در شرق موصل واقع در 405 کیلومتری شمال بغداد خبر داد.

در این بیانیه آمده است نیروهای مشترکی از این لشگر و تحقیقات ملی توانستند والی داعش در موصل و مسئول امنیتی این گروه تروریستی و یکی از همدستان وی را در عملیات امنیتی در منطقه التسعین در شرق موصل به هلاکت برسانند.

بر اساس این بیانیه، نیروهای مشترک مخفیگاهی را کشف کردند که مقادیر زیادی مواد منفجره و بمبهای دست ساز در آنجا جاسازی شده بود و همچنین یک خودرو بمبگذاری شده کشف شد که نیروهای ذیربط آن را به همراه تمام مواد منفجره و بمبها منفجر کردند.

آمریکا نیروهای ویژه عراق را در اردن آموزش می دهد

از سوی دیگر رویترز گزارش داد دولت آمریکا آموزش نیروهای ویژه عراقی را در اردن بررسی می کند.

دولت آمریکا همچنین راههای کمک به دولت عراق برای سرکوب شبکه القاعده در غرب این کشور را بررسی می کند.

چندی پیش مقامات آمریکایی گفته بودند که آمریکا مذاکراتی را با عراق در خصوص آموزش نیروهای ویژه این کشور در کشور ثالث انجام می دهد که سبب می شود آمریکا کمکهای جدیدی در زمینه مقابله با تندروها به دولت عراق ارائه کند، زیرا توافقی در خصوص فعالیت نظامیان آمریکایی در داخل عراق وجود ندارد.

یک مسئول نظامی آمریکایی گفت مذاکراتی در این زمینه انجام می شود و اردن در چارچوب این رایزنی ها قرار دارد و مرکز آموزشی عملیات ویژه در نزدیک امان یکی از مکانهایی است که آموزش نیروهای عراقی در این مکان تحت بررسی قرار دارد.

ارتش عراق چند روزی است که بزرگترین عملیات خود علیه تروریستهای وابسته به القاعده که مهمترین آنها گروه موسوم به داعش است، در غرب این کشور و در استان الانبار را آغاز کرده است و تا کنون ضربات محکمی به تروریستها وارد کرده است.

روز گذشته هم نوری المالکی نخست وزیر عراق به صراحت به کشورهایی که از تروریستهای تکفیری در این کشور حمایت می کنند، هشدار داد و از آنها خواست فورا به حمایتهای خود پایان دهند، چرا که آتش حمایت از تروریستها به زودی دامن این رژیمها را هم خواهد گرفت.