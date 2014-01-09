تروریسم در عراق از سوی کشورهای دیگر حمایت مالی و تبلیغاتی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المسله، نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز در سخنانی اظهار داشت: سازمان های تروریستی به ابزاری برای نابودی دیگران تبدیل شده اند و کشورها و تفکرات فاسدی نیز وجود دارند که از تروریسم حمایت مالی و تبلیغاتی می کنند.

وی در ادامه از کشورهای حامی تروریسم خواست که به حمایت های خود پایان دهند زیرا این مسئله دامن آنها را خواهد گرفت. نوری المالکی که به مناسبت نود و دومین سال تاسیس پلیس عراق سخن می گفت اظهار داشت: نود و دو سال از تشکیل نیروی پلیس در عراق می گذرد و این نیرو طی این سال ها به ثبات، تجربه و مهارت خود افزوده است که این امر باعث شده است نیروی پلیس در ایجاد دولتی کارآمد در کشور سهیم باشد.

مالکی خاطرنشان کرد: عراق نخستین [کشور عربی] است که با تروریسم مواجه شد و توانست شاخ القاعده را بشکند و به سوی بازسازی قدم بردارد اما تروریسم از شرایط کنونی کشورهای عربی بهره برداری کرد و دوباره به عراق بازگشت اما نیروهای ارتش، پلیس و عشایر عراق با اتحاد و همکاری یکدیگر در مقابل این چالش ها ایستاده اند.

نخست وزیر عراق تصریح کرد: ما خواهان دولتی قانونمند هستیم دولتی که در آن احترام به حقوق بشر وجود داشته باشد تا در سایه آن بازسازی و آبادانی کشور که نیازمند ثبات است را آغاز کنیم.