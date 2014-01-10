بازداشت سه ایرانی در دبی در ارتباط با پرونده کرسنت

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد دبی سه ایرانی را که گمان می رود در ناپدید شدن یک بازرگان دست داشته باشند، بازداشت کرده است.

این رسانه گزارش داد مقامات دبی اعلام کردند سه ایرانی را در خصوص ناپدید شدن یک بازرگان انگلیسی ایرانی الاصل بازداشت کرده اند، اما همچنان تلاش می کنند مکان اختفای این فرد را مشخص کنند.

امارت دبی در بیانیه ای آورده است: گزارشهای پزشکی قانونی به ارتباط میان افراد مظنون و ربوده شدن بازرگان انگلیسی ایرانی الاصل به نام عباس یزدان پناه اشاره می کند.

با این حال جزئیاتی درباره ادله و مدارک یا هویت افراد مظنون اعلام نشده است.

