10 هزار میلیار ریال برای تکمیل سدهای استان بوشهر نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری پیش از ظهر جمعه در نشست با مسئولان آب منطقهای و شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیتهای بسیار خوبی در زمینه آب شرب و آب کشاورزی است که باید با سرمایهگذاری بخش خصوصی زمینه استفاده از این منابع فراهم شود.
وی با اشاره به تامین اعتبارات طرحهای مطالعاتی از محل اعتبارات تملک دارایی استان بوشهر، تصریح کرد: در حال حاضر طرحهای مهم و زیربنایی در استانها با استفاده از منابع غیر دولتی اجرا میشود و باید در استان بوشهر نیز از ظرفیتهای بخش خصوصی استفاده شود.
استاندار بوشهر بر لزوم تسریع در پروژههای نیمهتمام استان بوشهر تاکید کرد و ادامه داد: پروژههای مهم بالای 80 درصد پیشرفت باید به بخش خصوصی واگذار شود تا شاهد تسریع در اجرای این پروژهها باشیم.
وی با اشاره به تاکید رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور بر استفاده از روشهای مالی نوین برای اجرای پروژهها، تاکید کرد: استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی یکی دیگر از راههای استفاده از منابع غیر دولتی در اجرای پروژهها است.
کمبود اعتبارات باعث کندی در اجرای طرحهای فاضلاب شده است
سالاری همچنین خواستار بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی برای توسعه طرحهای آب شیرینکن در استان بوشهر شد و بیان داشت: باید تضمین لازم برای خرید آب تولیدی در این آبشیرینکنها فراهم شود تا شاهد اجرای این طرحها باشیم.
وی با اشاره به کند بودن اجرای طرحهای فاضلاب در استان بوشهر، تصریح کرد: کمبود اعتبارات باعث کندی در اجرای طرحهای فاضلاب در برخی نقاط استان بوشهر شده است که باید با روشهای جدید مالی زمینه تامین اعتبارات این طرحها فراهم شود.
استاندار بوشهر اضافه کرد: شرکت پالایشگاهی گاز فجر جم در حال حاضر از آبهای زیر زمینی آن منطقه بهره میبرد که باید برای تقویت سفرههای زیرزمین این مناطق تلاش بیشتری صورت بگیرد.
وی گفت: بیش از 10 هزار میلیار ریال برای برای تکمیل و اجرای سدهای استان بوشهر نیاز است که معادل سه سال اعتبارات استان بوشهر است و تکمیل این طرحها با بودجه استانی و ملی امکانپذیر نیست و باید از روشهای جدید مالی استفاده شود.
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