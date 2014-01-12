به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال فجر سپاسی از هشت هفته گذشته فقط یک امتیاز گرفته و هفت مسابقه را با شکست پشت سر گذاشته است. فجر روز شنبه هم مقابل صبای قم شکست خورد تا دوازدهمین باخت این فصل را تجربه کند و در قعر جدول باقی بماند. جعفر جعفری مدیرعامل فجر در گفتگو با مهر به تشریح درباره علتهای ناکامی این تیم پرداخت و البته تغییر کادر فنی و محمود یاوری را رد نکرد:
* آقای جعفری! مقابل صبای قم هم شکست خوردید. چرا ناکامیهای شما تمامی ندارد؟
ما بازی بدی برابر صبا انجام ندادیم. متاسفانه روی اشتباهات فردی گل خوردیم و باختیم. ما شرمنده مردم شیراز هستیم و چیزی برای گفتن نداریم. شرایط ما و صبا در جدول طوری بود که رقیب همدیگر برای باقی ماندن در لیگ به حساب میآمدیم ولی متاسفانه به این تیم باختیم و شرایطمان بدتر شده است. به همین دلیل قصد توجیه این باخت را نداریم.
* این وضعیت تا کجا ادامه خواهد داشت؟
ما از هشت هفته، فقط یک امتیاز گرفتهایم. در تاریخ فجر این نتایج بی سابقه است. ان شاءالله که از این وضعیت خارج شویم. باید هیات مدیره در این خصوص جلسه بگذارد چون ما تصمیم فردی نمیگیریم. البته با وجود اینکه شرایط ما خوب نیست ولی هنوز کورسوی امیدی برای باقی ماندن در لیگ داریم چون رقبای دیگر هم که در انتهای جدول هستند، شکست خوردهاند.
* راهکار شما به عنوان مدیرعامل برای خروج از این وضعیت چیست؟
داشتههای ما همین است. دیگر چیزی دست مدیریت نیست. ما در باشگاه وظیفه خودمان را انجام دادهایم. سایر موارد بحث فنی و دست سرمربی است.
* آیا به کادر فنی و محمود یاوری اولتیماتومی برای نتیجه گیری دادهاید؟
بعد از باخت دیروز برابر صبا همه ناراحت بودند و درست نبود که صحبتی انجام دهیم. ما منتظر تماس رئیس هیات مدیره و برگزاری جلسه هستیم.
* یعنی امکان تغییر مجدد سرمربی فجر وجود دارد؟
کادر فنی ما که یکبار تغییر کرده است. آنچه در حیطه باشگاه بوده، برای بهتر شدن نتایج صورت گرفته است. به هر حال همینطوری هم نمیتوان کادر فنی را عوض کرد. تغییرات باید منطقی و اصولی باشد که نتیجه بدهد.
* بعضی از کارشناسان معتقدند بهتر است مدیران به جای سرمربیان تغییر کنند تا اوضاع تیمهای بحران زده درست شود.
من آدم انتقاد پذیری هستم و از انتقادها استفاده میکنم ولی هر کاری که باید انجام میدادیم را انجام دادهایم. صحبتهای زیادی دارم که جلوی خودم را گرفتهام و فعلا سکوت میکنم.
* چه صحبتهایی؟
شما نگاه کنید باشگاه ما با چند نفر اداره میشود. ما داریم باشگاه داری میکنیم بدون اینکه کسی به ما محل بگذارد! الان تیمداری با کمتر از 15 میلیارد تومان به درد نمیخورد. شما به تیمهای دیگر مثل مس هم که نتیجه نمیگیرند، نگاه کنید و ببینید چقدر هزینه کردهاند. ما هم اول فصل و هم وسط فصل میگوییم مشکل مالی داریم. همانطور که گفتم حرفهای زیادی برای گفتن هست ولی فعلا سکوت میکنم.
* هنوز از دست مسئولان استان فارس دلخور هستید؟
من دل پر دردی دارم. هیچ کس از تیم حمایت نمیکند. ما تا الان آبروداری کردهایم. انتقاد پذیر هستم ولی توقع ندارم کارشناسان و رسانهها حرف بیخود بزنند. به نظرم عملکردمان در این مدت مثبتتر از آنچه بوده که به نظر میآید.
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