مصرف یک میلیارد و 142 میلیون لیتر فراورده های نفتی در سال 91 در استان گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، امیر بنی کریم عصر یکشنبه در مصاحبه با خبرنگاران ابراز داشت: میزان مصرف فرآورده های نفتی در استان از جمله بنزین سوپر و معمولی 280 میلیون لیتر، 87 میلیون لیتر نفت سفید،560 میلیون لیتر نفت گاز ،39 میلیون لیتر نفت کوره و 77 میلیون لیتر گاز مایع در سال 91 بوده است.

وی افزود: از جمله امکانات توزیع فراورده های نفتی در استان خطوط لوله فراورده های نفتی، حدود 100 دستگاه نفتکش جاده پیما، دو واحد انبار نفت در شهرستان های گرگان و گنبد و یک مرکز سوخت گیری هواپیمایی در فرودگاه گرگان است.

بنی کریم با اشاره به مصرف روزانه فراورده های نفتی در استان بیان داشت: از جمله این فراورده ها بنزین موتور یک میلیون و 126هزار لیتر، نفت سفید 174 هزار لیتر، نفت و گاز به غیر از نیروگاهی و غیر نیروگاهی یک میلیون و 788 هزار لیتر ، گاز مایع 230 هزار لیتر و فراورده های نفت کوره 57 هزار لیتر در طول روز در استان مصرف می شود.

وی ادامه داد: روزانه در استان حدود سه هزار و 375 هزار لیتر انواع فراورده های نفتی در استان مصرف می شود که این یک و چهار دهم درصد مصرف در کشور را تشکیل می دهد.

این مسئول با بیان اینکه 194 واحد فروشنده مواد نفتی در استان وجود دارد، تصریح کرد: 277 نفر از نیروه های ما در بخش توزیع در سطح روستاها در حال فعالیت هستند که بیشتر این روستاها در سمت شرق استان قرار دارند.

وی افزود: طی سالهای گذشته با توجه به وضعیت خاص توزیع فراورده های نفتی و اختلاف قیمتی که وجود آمده است تلاش کرده ایم تا نظارت بر این حوزه را بیشتر کرده و با استفاده از سامانه هوشمند سوخت مدیرت عرضه سوخت را برای افراد بهتر و آسانتر انجام دهیم.

مدیر عامل شرکت فراورده های نفتی استان با اشاره به بخش توزیع فراورده های نفتی در بخش کشاورزی خاطرنشان ساخت: با توجه به اینکه مصرف فراورده های نفتی در بخش کشاورزی در کشور 10 درصد است اما این موضوع در استان 30 درصد است و در این زمینه گلستان جزو پنج استان برتر در زمینه مصرف زیاد است.

وی اضافه کرد: سال گذشته در استان بیش از 200 میلیون لیتر نفت و گاز مصرف شده است که بیشترین میزان مصرف در بخش ادوات و ماشین آلات با 70 درصد بوده است و در حال حاضر 194 باب فروشنده وظیفه تامین سوخت بخش کشاورزی را دارند.

بنی کریم با عنوان اینکه در حوزه فراورده های نفتی توانسته ایم در بخش های مختلف کاهش داشته باشیم اذعان داشت: در بخش صنعت حدود دو درصد و در بخش کشاورزی هفت درصد کاهش داشته ایم که البته در نظر داریم تا از سال آینده در نظر داریم تا به عنوان پایلوت کشوری در استان فراورده های نفتی را بر اساس سطح زیر کشت و میزان تولید بین کشاورزان توزیع کنیم.

وی با بیان اینکه برای تامین سوخت شهرک های صنعتی مشکلی وجود ندارد، افزود: در شهرک های صنعتی استفاده فراورده های نفتی و میزان توزیع در تمام بخش ها کاهش پیدا کرده است و سوخت دوم که همان استفاده از فراورده های نفتی است زمانی استفاده می شود که ما اجازه دهیم.

این مسئول تصریح داشت: اولین مصرف کنندگان بزرگ فراورده های نفتی در استان با 36 درصد بخش حمل و نقل است و مصرف در سایر بخش از جمله صنعت دو و شش دهم درصد، کشاورزی 30 درصد، نیروگاه 30 درصد و مصرف در سایر بخش ها از جمله خانگی و ادارات کمتر از یک درصد است.

وی ادامه داد: در حال حاضر در استان 420 هزار خانوار از نعمت گاز بهره مند هستند که همچنین در استان 69 هزار خانوار نیز از نفت سفید در استان استفده می کنند که ماهانه حدود 2200 میلیون و لیتر بین این افراد توزیع می شود.

بنی کریم اظهار داشت: تا پایان سال در نظر داریم حدود سه هزار لیتر نفت سفید را بین خانواده هایی که از نفت سفید استفاده می کنند توزیع کنیم.