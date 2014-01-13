علی آقاغفار، نوشتن رمان نوجوانانه «ناصر، ایکس ری» را تمام کرد

علی آقاغفار نویسنده و روزنامه‌نگار درباره اثر تازه خود به خبرنگار مهر گفت: یک داستان نوجوانانه با عنوان «ناصر، ایکس ری» نوشته‌ام و همانطور که از عنوان آن برمی‌آید، موضوع آن کاملاً امروزی و دارای تِمی اجتماعی است.

وی افزود: داستان کتاب «ناصر، ایکس ری» درباره پسربچه‌ای است که گفته می‌شود قادر است مثل دستگاه «ایکس ری» درون همه اجسام و اشیاء و افراد را ببیند. داستان این کتاب روی همین محور پیش می‌رود و در این مسیر مسائل و مشکلاتی برای این نوجوان هم پیش می‌آید.

آقاغفار با بیان اینکه قصد دارد داستان تازه خود را برای چاپ به انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بدهد، در عین حال گفت: در طرح «رمان نوجوان» کانون، نویسنده باید طرح اولیه را پیش از چاپ، تحویل دهد و در صورت تایید، نسخه نهایی کتاب را به ناشر بسپارد، اما من این کار را نکرده‌ام و چنانچه کتابم برای انتشار پذیرفته شود، آن را با همین ناشر کار می‌کنم، در غیر این صورت، آن را برای چاپ به ناشر دیگری می‌دهم.

به گفته این داستان‌نویس، کتاب «ناصر، ایکس ری» در صورتی که در قطع رقعی ـ قطع کتاب‌های طرح رمان نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان ـ به چاپ برسد، حجمی حدوداً 100 تا 110 صفحه خواهد داشت. این کتاب سی و سومین کتاب آقاغفار است.

وی همچنین از تحویل یک کتاب داستان کوتاه خود در حوزه کودک و با عنوان «چتر فرشته» به انتشارات قدر ولایت خبر داد و ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک از سوی این ناشر راهی بازار نشر شود.

علی آقاغفار تالیفات فراوانی در حوزه کودکان، نوجوانان و بزرگسالان دارد که از میان آنها می‌توان به بلور غرور، در آغوش امواج، سرو شب‌های سرخ و قاب آبی اشاره کرد.