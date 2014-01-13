به گزارش خبرنگار مهر، بیژن صادق مدیرعامل بیمه دانا در مراسم امضای این تفاهمنامه گفت: بيمه دانا به طور داوطلبانه متعهد مي شود در سه حوزه كه دو حوزه آن مربوط به فعاليت هاي بيمه گري است با دفتر پروژه حفاظت از يوز ايراني همكاري كند و بيمه نامه های مربوطه را به صورت رايگان صادر خواهد كرد.

وی با اشاره به اینکه پوشش بيمه اي اين تفاهم نامه شامل بيمه عمر، حوادث، درمان، مسئوليت و آتش سوزي، در مورد شرايط آن اظهارداشت: بیمه نامه عمر و حادثه يوز و مسئوليت يوز كه براي اولين بار در جهان طراحي خواهد شد شامل پوشش 50 ميليون تومان فوت يوز بر اثر حادثه تا سقف 5 قلاده در سال به حساب دفتر پروژه حفاظت از يوز و همچنين پوشش خسارت به دامداران بر اثر حمله يوزپلنگ است.

وی همچنین در مورد بيمه نامه هاي حافظان يوز نیز گفت: بيمه دانا متعهد به ارائه رايگان بيمه نامه هايی براي 126 پرسنل دفتر پروژه حفاظت از يوز ايراني است که این بیمه نامه ها شامل ارائه بيمه درمان تكميلي، بيمه حوادث گروهي رايگان، بيمه نامه مسئوليت مدني در قبال شخص ثالث و بيمه نامه آتش سوزي پاسگاه هاي محيط باني می شود.

صادق با تاکید بر اینکه در بخش حمايت فرهنگي، این شرکت از پروژه هاي فرهنگي در مسير تبديل يوز ايراني به نماد تيم ملي فوتبال در جام جهاني حمايت مي كند، افزود: مدت زمان بيمه 5 سال از تاريخ صدور بيمه نامه است و با توافق طرفين تمديد مي شود.

مدیرعامل بیمه دانا تصریح کرد: قرار است در مراحل بعدی بیمه گوزن زرد و پلنگ نیز منعقد شود که مقدمات این کار انجام شده است.

همچنین در این مراسم هومن جوکار مدیر پروژه حفاظت از یوز پلنگ آسیایی گفت: تنها زیستگاه یوز پلنگ آسیایی در ایران است از این رو باید با اجرای برنامه های مدون در حفظ آن کوشا باشیم. یوز پلنگ آسیایی در تمام مناطق آسیایی به جز ایران از بین رفته و وضعیت آن در شرایط بحرانی قرار دارد که خوشبختانه با اقداماتی که در ایران برای حفاظت این گونه در خطر انقراض انجام شده است، حدود 50 قلاده در ایران زیست می کنند.

جوکار یادآور شد: امضای این تفاهمنامه یک حرکت نوین در حفظ محیط زیست و تنوع زیستی است و شرکت بیمه دانا به طور داوطلبانه پیشنهاد بیمه یوزپلنگ ها را به سازمان محیط زیست ارایه کرد که مورد استقبال مدیران این سازمان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: براساس این بیمه نامه ، اگر یوز پلنگ حادثه ای ایجاد کند یعنی به دام حمله کند، بیمه خسارت دامدار را پرداخت می کند. پول بیمه یوز پلنگ ها در صندوق بین المللی مشترک برنامه عمران سازمان ملل متحد و سازمان حفاظت محیط زیست واریز می شود که از این بودجه برای رفع موانعی که موجب بروز حادثه برای یوز می شود، استفاده خواهد شد.