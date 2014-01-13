به گزارش خبرنگار مهر، غفار تبریزی - مدیرکل دفتر طرح های جامع و تدوین استانداردهای شرکت ارتباطات زیرساخت از بومی سازی تجهیزات شرکت ارتباطات زیرساخت با سفارش تولید دو دستگاه تجهیزات انتقال نوری (Roadm) و تجهیزات انتقال الکتریکی 10گیگابیت بر ثانیه ( SDH رده 64) خبر داد و گفت: هم اکنون در حال تبادل قرارداد تجهیزات انتقال نوری (Roadm) با مرکز تحقیقات مخابرات ایران و تجهیزات انتقال الکتریکی ( SDH رده 64 ) با دانشگاه صنعتی شریف هستیم.

وی ادامه داد: در شرکت ارتباطات زیرساخت تا به امروز تابع خرید کالا و خدمات بودیم و سفارش کالا نداشتیم؛ اما امروز با توجه به اینکه حق مالکیت معنوی این سفارشات به نام شرکت ارتباطات زیرساخت ثبت می شود، این مهم می تواند شرکت را در راستای رسیدن به اهداف مقابله با تحریم ها، یاری دهد.

مدیرکل دفتر طرح های جامع و تدوین استانداردها گفت: این سفارشات براساس نیاز این شرکت انجام شده و حق و حقوق شرکت ارتباطات زیرساخت نیز در آن کامل رعایت شده است، به طوری که در هر مرحله نتایج تحقیقات، به گروههای مطالعاتی ارائه می شود.

وی افزود: مدت زمان انجام سفارشات از زمان عقد قرارداد 2 سال است که با ساخت دو دستگاه از تجهیزات انتقال نوری و الکتریکی و تایید آن توسط شرکت ارتباطات زیرساخت، تولید انبوه در جهت مقابله با تحریم ها آغاز می شود.

تبریزی تصریح کرد : تولید دانش و بومی سازی به واسطه شرکت ارتباطات زیرساخت، بزرگترین دستاورد این پروژه، در استفاده از سرمایه های داخلی است .