فینال زودرس در لیگ برتر والیبال/ جدال تیم های اول و دوم جدول رده بندی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پانزدهم لیگ برتر والیبال در حالی فردا پیگیری می شود که در حساس ترین و جذاب ترین دیدار این هفته تیم های متین ورامین و باریچ اسانس کاشان به مصاف یکدیگر می روند.

تیم باریچ اسانس با هدایت های مصطفی کارخانه سرمربی فصل گذشته تیم متین ورامین بسیار خوب و عالی کار کرده است و در 14 بازی گذشته خود نیز فقط دو شکست را پذیرفته که از قضا یکی از این شکست ها مقابل تیم متین ورامین و شاگردان سابق خود رقم خورده است.



تیم باریچ اسانس در چند بازی گذشته همه حریفان را با نتایج سه بر یک و سه بر صفر شکست داده است و توانسته با کسب سه امتیاز بازی های خود، فاصله شش امتیازی با تیم دوم جدول یعنی متین ورامین ایجاد کند و این امر حاشیه امنیتی را برای یاران مصطفی کارخانه ایجاد کرده است.



در طرف مقابل تیم متین ورامین این فصل از مسابقات را بسیاری خوب آغاز کرد و با چند برد متوالی و پی در پی خود را مدعی اصلی کسب عنوان قهرمانی نشان داد اما برخلاف تصور همگان در پنج هفته پایانی نیم فصل اول مسابقات، تیم متین ورامین افت شدیدی کرد و با سه شکست پیاپی، صدر جدول را به باریچ اسانس کاشان داد و تا رده سوم رقابت ها پایین آمد.



پس از رفع مصدومیت سید محمد موسوی عراقی و اضافه شدن بهترین مدافع جهان، تیم متین به دوران اوج خود بازگشت و توانست در آخرین دیدار دور رفت لیگ برتر والیبال تیم قعر نشین سایپا را شکست داده و با روحیه ای مضاعف دور برگشت رقابت ها را آغاز کند و ورامینی ها در دور برگشت رقابت ها ابتدا تیم مدعی کاله آمل را با اقتدار و نتیجه سه بر صفر شکست داده و پس از آن تیم پرمهره شهرداری ارومیه را با نتیجه نزدیک سه بر دو و تیم شهرداری تبریز را سه بر صفر از پیش رو برداشتند تا علاوه بر به دست آوردن رتبه دوم، به تمامی حریفان گوشزد کنند که یکی از مدعیان اصلی کسب قهرمانی همچنان متین ورامین خواهد بود.

اما شاید مهمترین اتفاق این بازی رقابت مصطفی کارخانه با تیم متین ورامین و شاگردان سابق خود باشد که بیش از هر چیز دیگری بر جذابیت این بازی اضافه کرده است، مصطفی کارخانه در فصل گذشته مسابقات لیگ برتر والیبال به عنوان سرمربی تیم متین ورامین به زادگاه خود بازگشت و با حمایت مردم و مسئولان شهرستان توانست در اولین حضور تیم متین در لیگ برتر والیبال و در مقابل تحسین تمام اهالی و کارشناسان والیبال به مقام نائب قهرمانی برسد.



در فصل جدید لیگ برتر نیز تماشاگران ورامینی علاقه داشتند تا مصطفی کارخانه همچنان در رأس کادر فنی تیم متین باقی بماند اما پس از انصراف تیم متین از شرکت در مسابقات، کارخانه با تیم باریج اسانس به توافق رسید و هدایت این تیم را برعهده گرفت.



پس از امضای قرارداد مصطفی کارخانه با باریچ اسانس، با تلاش مسئولان شهرستان ورامین زمینه حضور تیم متین در رقابتهای لیگ برتر والیبال فراهم شد و سرمربی فصل گذشته این تیم به علت عقد قرارداد با تیم باریچ اسانس دیگر نتوانست به سکوی هدایت تیم متین بازگردد.



مصطفی کارخانه چندی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بنده به ورامین علاقه مند بوده و هستم و در زمان شکل گیری تیم متین ورامین نیز تمام تلاشم را برای تشکیل یک تیم منسجم انجام دادم.



سرمربی پیشین متین ورامین افزود: با توجه به اینکه در سال گذشته متین ورامین برای اولین بار قصد حضور در لیگ برتر والیبال را داشت و از بنده نیز تقاضای همکاری شده بود، با تمام توان در خدمت این تیم قرار گرفتم.



وی ادامه داد: تیم فصل گذشته متین ورامین در مدت کمی بسته شد ولی خوشبختانه بازیکنان این تیم شرائط را درک کرده و با تمام توان به تمرین پرداختند و در مسابقات لیگ نیز فراتر از حد انتظار ظاهر شدند به طوری که تعجب همه کارشناسان برانگیخته شد و در اولین حضور در مسابقات لیگ برتر، متین ورامین به فینال مسابقات راه پیدا کرد که با اختلاف اندکی به مقام نائب قهرمانی دست یافت.



کارخانه اضافه کرد: بنده همواره خود را مدیون مردم ورامین می دانم و معتقد هستم که به هرجا که رسیده ام، از همین شهر و دیار بوده است و هیچگاه لطف مردم ورامین که در فصل گذشته همواره در کنان من و تیم متین بودند را فراموش نخواهم کرد.



وی عنوان کرد: افتخار می‌کنم از منطقه ورامین که سرشار از استعداد است به والیبال کشور معرفی شدم و البته امثال بنده در سطح منطقه زیاد هستند که می‌توانند در بارور شدن ورزش شهرستان نقش بسزایی را ایفا کنند.



از طرف دیگر اسکلت تیم ملی والیبال ایران نیز در این دو تیم جمع شده اند به طوری که تیم باریچ اسانس با جذب بازیکنانی نظیر امیرغفور، ‌ علیرضا نادی، محمدمهدی مهدوی، فرهاد قائمی، آرمین تشکری، ایوان اسپانف و قاسم کارخانه در کنار سرمربی گری مصطفی کارخانه خط و نشان جدی برای همه حریفان کشید و تیم متین ورامین نیز جمعی از بهترین های والیبال نظیر محمد موسوی، سعید معروف، شهرام محمودی، نیکولوف، احسن الله شیرکوند، مجتبی میرزاجانپور و نصر اصفهانی را در کنار سرمربی مطرح ایتالیایی را دور هم جمع کرده و به گفته کارشناسان بخت اول کسب عنوان قهرمانی است.



اما آنچه که در اردوی تیم کاشانی نگرانی فزاینده ای را ایجاد کرده است، مصدومیت مهدی مهدوی و امیر غفور بهترین بازیکنان باریچ اسانس کاشان است که باعث امیدواری یاران بانیولی برای پیروزی در این رقابت گردیده است.