آق قلا در والیبال ساحلی پتانسیل بی نظیری دارد

آق محمد سلاق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر آق قلا دارای یک زمین والیبال ساحلی است اما برگزاری رقابت های کشوری باید مطابق استانداردهای این رشته در جایی برگزار شود که دارای دو زمین در کنار هم باشد.

او که بیش از چهار ماه مسوولیت هیات والیبال شهرستان آق قلا را بر عهده گرفته، ادامه داد: برای احداث دومین زمین ساحلی آق قلا با مسوولان شهرداری و شورای اسلامی این شهر صحبت کرده و موافقت اولیه را گرفته ایم، امیدواریم با حمایت این مسوولان و همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان دومین زمین ساحلی آق قلا به زودی راه اندازی شود تا شاهد برگزاری مسابقات مهم کشوری در آن باشیم.

سلاق با اشاره به پتانسیل بسیار بالا در والیبال ساحلی این شهرستان بر حمایت بیشتر مسوولان شهری از این رشته تاکید و اظهار کرد: تاکنون بسیاری از بازیکنان تیم های ملی جوانان، بزرگسالان و دانشجویان ساحلی کشور از این شهرستان بوده اند از این رو نیاز است مورد توجه جدی واقع شده و رها نشوند.

