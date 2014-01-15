به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی های کشاورزی جمهوری اسلامی ایران(اصفهان) که یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های کشاورزی منطقه خاورمیانه محسوب می شود، با حضور شرکت ها تولیدی صنعتی و نهادهای تحقیقاتی دانشگاهی داخلی و خارجی، از جمهوری اسلامی ایران و کشورهای مختلف جهان؛ دوم تا پنجم بهمن ماه، در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، برگزار خواهد شد.



در این نمایشگاه ، بیش از یکصد و بیست شرکت داخلی و نمایندگان شرکت های خارجی از جمهوری اسلامی ایران و هشت کشور خارجی، نوین ترین و جدیدترین صنایع ، تولیدات ، تجهیزات و خدمات مختلف حوزه کشاورزی را ارائه می کنند.



در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی های کشاورزی جمهوری اسلامی ایران(اصفهان) که در فضایی به مساحت بیش از 9 هزار متربع برپا می شود، علاوه بر شرکت ها و صنایع بزرگ، سازمان ها و نهادهای علمی، پژوهشی، تحقیقاتی و دانشگاهی نیز حضوری چشمگیر خواهند داشت و آنها نیز جدیدترین تحقیقات حوزه کشاورزی را ارائه خواهند کرد.



بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، قرار است بازدیدکنندگان خارجی در قالب هیئت های تجاری بازرگانی و همچنین بصورت انفرادی در این نمایشگاه حضور یافته و ضمن بازدید از بخش های مختلف آن ، با تولید کنندگان حوزه کشاورزی جمهوری اسلامی ایران وارد مذاکره تجاری شوند.



یونان، هلند، ترکیه، بحرین، آمریکا، نیوزلند، انگلستان، آلمان، چین، قزاقزستان، گرجستان و ایتالیا برخی از کشورهائی هستند که نمایندگان و هیئت های تجاری بازرگانی آنها در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی های کشاورزی جمهوری اسلامی ایران(اصفهان) اعلام آمادگی نموده اند.

سال گذشته نیز بیش از 12000 متخصص داخلی و یکصد تجار، بازرگان ،خریدار و بهره بردار خارجی حوزه کشاورزی برخی کشورهای آسیایی و اروپایی ، از نمایشگاه یازدهم بازدیدکرده بودند.

امسال در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی کشاورزی ایران(اصفهان) که بی شک بستر مناسبی برای تحقق حماسه اقتصادی حوزه کشاورزی خواهد بود، بر حوزه و موضوعات کود ، سم ، بذر و نهاده ها بیش از بخش های دیگر توجه و تاکید شده است.

2 تا 12 بهمن ماه در استان اصفهان دهه بین المللی کشاورزی نامگذاری شده است. دراین دهه علاوه بر برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی کشاورزی ایران(اصفهان) در روزهای 2 تا 5 بهمن، اولین همایش بین المللی ایده های نو در کشاورزی نیز در روزهای 6 تا 7 بهمن و دوازدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و دامپزشکی هم در روزهای 9 تا 12 بهمن ماه، برگزار خواهد.

افزایش راندمان تولید، افزایش کیفیت تولیدات حوزه کشاورزی، اشتغالزائی ، جذب بازارهای جهانی و توسعه صادرات ، آشنائی با نوین ترین صنایع ، تجهیزات و روش های تولید کشاورزی روز جهان، آشنائی با روش های نوین کاشت، داشت، برداشت، نگهداری و توزیع محصولات کشاورزی و ایجاد زمینه برای تبادل نظر تولید کنندگان حوزه کشاورزی؛ مهمترین اهداف برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی کشاورزی ایران(اصفهان) است.

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی کشاورزی ایران (اصفهان) از 2 تا 5 بهمن ماه، هر روز از ساعت 14 تا 20 در محل نمایشگاه‌های بین المللی استان اصفهان آماده بازدید علاقه‌مندان خواهد بود.