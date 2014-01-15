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۲۵ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۰۲

دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی تکنولوژی کشاورزی برگزار می‌شود

دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی تکنولوژی کشاورزی برگزار می‌شود

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی‌های کشاورزی جمهوری اسلامی ایران (اصفهان) دوم تا پنجم بهمن ماه در محل نمایشگاه‌های بین المللی استان اصفهان برگزارمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی های کشاورزی جمهوری اسلامی ایران(اصفهان) که یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های کشاورزی منطقه خاورمیانه محسوب می شود، با حضور شرکت ها تولیدی صنعتی و نهادهای تحقیقاتی دانشگاهی داخلی و خارجی، از جمهوری اسلامی ایران و کشورهای مختلف جهان؛ دوم تا پنجم بهمن ماه، در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، برگزار خواهد شد.

در این نمایشگاه ، بیش از یکصد و بیست شرکت داخلی و نمایندگان شرکت های خارجی از جمهوری اسلامی ایران و هشت کشور خارجی، نوین ترین و جدیدترین صنایع ، تولیدات ، تجهیزات و خدمات مختلف حوزه کشاورزی را ارائه می کنند.

در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی های کشاورزی جمهوری اسلامی ایران(اصفهان) که در فضایی به مساحت بیش از 9 هزار متربع برپا می شود، علاوه بر شرکت ها و صنایع بزرگ، سازمان ها و نهادهای علمی، پژوهشی، تحقیقاتی و دانشگاهی نیز حضوری چشمگیر خواهند داشت و آنها نیز جدیدترین تحقیقات حوزه کشاورزی را ارائه خواهند کرد.

بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، قرار است بازدیدکنندگان خارجی در قالب هیئت های تجاری بازرگانی و همچنین بصورت انفرادی در این نمایشگاه حضور یافته و ضمن بازدید از بخش های مختلف آن ، با تولید کنندگان حوزه کشاورزی جمهوری اسلامی ایران وارد مذاکره تجاری شوند.

یونان، هلند، ترکیه، بحرین، آمریکا، نیوزلند، انگلستان، آلمان، چین، قزاقزستان، گرجستان و ایتالیا برخی از کشورهائی هستند که نمایندگان و هیئت های تجاری بازرگانی آنها در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی های کشاورزی جمهوری اسلامی ایران(اصفهان) اعلام آمادگی نموده اند.

سال گذشته نیز بیش از 12000 متخصص داخلی و یکصد تجار، بازرگان ،خریدار و بهره بردار خارجی حوزه کشاورزی برخی کشورهای آسیایی و اروپایی ، از نمایشگاه یازدهم بازدیدکرده بودند.

امسال در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی کشاورزی ایران(اصفهان) که بی شک بستر مناسبی برای تحقق حماسه اقتصادی حوزه کشاورزی خواهد بود، بر حوزه و موضوعات کود ، سم ، بذر و نهاده ها بیش از بخش های دیگر توجه و تاکید شده است.

2 تا 12 بهمن ماه در استان اصفهان دهه بین المللی کشاورزی نامگذاری شده است. دراین دهه علاوه بر برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی کشاورزی ایران(اصفهان) در روزهای 2 تا 5 بهمن، اولین همایش بین المللی ایده های نو در کشاورزی نیز در روزهای 6 تا 7 بهمن و دوازدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و دامپزشکی هم در روزهای 9 تا 12 بهمن ماه، برگزار خواهد.

افزایش راندمان تولید، افزایش کیفیت تولیدات حوزه کشاورزی، اشتغالزائی ، جذب بازارهای جهانی و توسعه صادرات ، آشنائی با نوین ترین صنایع ، تجهیزات و روش های تولید کشاورزی روز جهان، آشنائی با روش های نوین کاشت، داشت، برداشت، نگهداری و توزیع محصولات کشاورزی و ایجاد زمینه برای تبادل نظر تولید کنندگان حوزه کشاورزی؛ مهمترین اهداف برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی کشاورزی ایران(اصفهان) است.

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی کشاورزی ایران (اصفهان) از 2 تا 5 بهمن ماه، هر روز از ساعت 14 تا 20 در محل نمایشگاه‌های بین المللی استان اصفهان آماده بازدید علاقه‌مندان خواهد بود.

کد مطلب 2215114

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