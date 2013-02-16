به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمه سادات شکرانی اظهار داشت: تیم والیبال بانوان گیتی پسند امسال همچون سال گذشته تا آخرین دقیقه به کار خود ادامه می دهد و هدفی جز تکرار عنوان قهرمانی ندارد، البته شکست برابر ذوب آهن کمی کارمان را سخت کرد اما بازیکنان به خود خواهند آمد و این نتیجه را جبران خواهند کرد.

وی با بیان اینکه ممکن است تیمی یک روز در شرایط خوب خودش نباشد افزود: تیم ذوب آهن از جمله تیم های خوب امسال است، البته هنوز هم جای امید زیادی داریم و شانس اول کسب عنوان قهرمانی هستیم.

سرپرست تیم والیبال بانوان گیتی پسند اظهار داشت: مهمترین بازی دور برگشت ما مقابل گاز تهران و در اصفهان هست، در دیدار رفت این تیم را در خانه خودش شکست داده ایم و نشان دادیم در اصفهان نیز این تیم را مغلوب خواهیم کرد، با شکست سایر حریفانمان نیز دیگر هیچ شانسی برای مدعیان برای کسب عنوان قهرمانی باقی نخواهیم داشت.

شکرانی با قدردانی از حمایت های باشگاه از تیم بانوان گیتی پسند افزود: برنامه ریزی ما حضور دوباره در آسیا است و با یک شکست هیچ خللی در برنامه های تیم رخ نخواهد داد، اگر دوباره با ذوب آهن دیدار کنیم به هیچ عنوان اجازه پیروزی حتی در یک ست را به این تیم نخواهیم داد.