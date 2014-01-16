تحریم های جدید علیه ایران "اشتباهی جدی" خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه بی بی سی، "رابرت گیتس" وزیر دفاع پیشین آمریکا در مورد اعمال تحریم های جدید علیه ایران، همزمان با ادامه مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای 1+5 هشدار داد.

وی طی اظهاراتی در برنامه "هارد تاک" بی بی سی اعمال هر گونه تحریم جدید علیه ایران را "اشتباهی جدی" عنوان کرد. گیتس این مطلب را در پاسخ به سوال مجری این شبکه در مورد احتمال تصویب تحریم های شدیدتر علیه ایران از سوی کنگره آمریکا بیان کرد.

وزیر دفاع پیشین آمریکا در عین حال مدعی شد اگر مذاکرات هسته ای با ایران شکست بخورد، تحریم های جدید موجب تقویت موضع "باراک اوباما" خواهد شد. به گفته وی باید به ایران این پیام ارسال شود که شکست در مذاکرات به ایجاد شرایط بسیار دشوارتری برای این کشور منجر می شود.

گفتنی است تلاش برخی سناتورهای تندرو در کنگره آمریکا برای افزایش تحریم های ایران در حالی ادامه دارد که رئیس جمهوری این کشور اعلام کرده هر گونه تحریم جدید را وتو خواهد کرد.