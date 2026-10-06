به گزارش خبرنگار مهر، علی میرزایی پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست خبری جشنواره ملی نوآورای و فناوری امیرکبیر با اصحاب رسانه اظهار کرد: جشنواره‌ها فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های استان به کشور، شناسایی نخبگان و طرح ایده‌های نوآورانه و در نهایت ظرفیت‌سازی برای توسعه استان هستند.

وی مهم‌ترین مأموریت چنین رویدادهایی را تبدیل دانش به قدرت اقتصادی دانست و بیان کرد: اگر دانش به فناوری، فناوری به محصول و محصول به ثروت تبدیل شود، در نهایت به اقتدار ملی منجر خواهد شد؛ به همین دلیل نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد و قدرت کشورها روزبه‌روز افزایش یافته است.

میرزایی تصریح کرد: جشنواره‌ها باید به بستری برای کشف و پرورش استعدادهای جوان، معرفی ظرفیت‌های استان و ایجاد میدان برای فعالیت صنعتگران، کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان تبدیل شوند.

وی ادامه داد: استان مرکزی از ظرفیت‌های علمی، صنعتی و دانشگاهی قابل توجهی برخوردار است و یک‌چهارم مفاخر کشور به این استان تعلق دارد که این ظرفیت تاریخی و انسانی باید در مسیر توسعه فناوری و اقتصادی استان مورد استفاده قرار گیرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی با اشاره به پیشینه پرورش استعدادها در استان مرکزی تاکید کرد: در گذشته، بزرگان و ساختارهای اجتماعی نقش مهمی در شناسایی و پرورش استعدادهای جوان داشتند و نمونه برجسته آن، شناسایی و پرورش امیرکبیر توسط خاندان قائم‌مقام است و باید با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین، زمینه شناسایی و رشد نسل جدید نخبگان فراهم شود.

وی امیرکبیر را نماد نگاه توسعه‌محور مبتنی بر دانش، اصلاح ساختار و تربیت نیروی انسانی دانست و گفت: اگر امیرکبیر امروز حضور داشت، توسعه فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را در امتداد رویکرد خود در تأسیس دارالفنون و تربیت نیروی انسانی متخصص دنبال می‌کرد.

میرزایی بیان کرد: پیوند میان هویت تاریخی و فرهنگی استان، ظرفیت‌های صنعتی و توانمندی‌های دانشگاهی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری یک الگوی بومی برای توسعه فناوری و تبدیل ظرفیت‌های علمی به ثروت و اقتدار اقتصادی باشد.