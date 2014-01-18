نخستین کنگره ملی امام صادق(ع) در خوی آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه میلاد مسعود پیامبرعظیم الشان اسلام حضرت محمد(ص) و ولادت امام جعفر صادق(ع) بنیانگذار مذهب تشیع نخستین کنگره ملی امام صادق(ع) در خوی با حضور اندیشمندان و صاحب نظران حوزه های علمیه و اساتید دانشگاه های کشور آغاز بکار کرد.

قرائت پیام چهار مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرات آیات عظام نوری همدانی، مکارم شیرازی، علوی گرگانی و سبحانی و همچنین سخنرانی حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی و شیخ حسین انصاریان از بخش های مهم این کنگره ملی است.

300 مقاله در محورهای جایگاه و مرجعیت امام صادق (ع)، نقش حوزه های علمیه در احیای مکتب امام صادق (ع)، مواضع و تاثیر اندیشه های حضرت امام صادق (ع) در شخصیت های معاصر، امام صادق (ع) و بنیان مبانی و جنبش علمی عصر اول عباسی و نمود علم و اندیشه آن حضرت را در فرهنگ تمدن اسلامی به دبیرخانه ارسال شده که از این تعداد 40 مقاله در کتاب کنگره چاپ و هشت مقاله برتر نیز ارائه می شود.

این کنگره ملی با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و آشنایی هرچه بهتر و بیشتر مردم باسیره عملی ائمه اطهار (ع)با حضور بیش از 600 نفر از اندیشمندان و محققان دانشگاهی و حوزی داخلی و خارجی برگزار می شود.

برگزاری نمایشگاه خوشویسی از چهل حدیث امام صادق (ع) و نمایشگاه کتاب با مضامین زندگی و شخصیت امام صادق از جمله برنامه های این کنگره ملی خواهد بود.

کنگره ملی امام صادق(ع) عصر امروز با معرفی صاحبان مقالات برتر به کار خود پایان می دهد.