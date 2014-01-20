به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش رادیو تئاتر استان تهران با نمایش‌های «جریان زیر آب» به کارگردانی محسن بهرامی و تهیه کنندگی ژاله محمد علی، «دیوار» به کارگردانی آرمان غفوریان و تهیه‌کنندگی محسن جواهری، «دل نازک» به کارگردانی فائقه صالحیان و تهیه‌کنندگی پیام رفیعی، «امشب مگر به وقت نمیخواند این خروس» به کارگردانی مهدی نمینی‌مقدم و تهیه‌کنندگی ژاله محمدعلی، «پست روی موج اف. ام ردیف 109 مگا هرتز» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی عمار خطی، «عکس اتفاق عزیز» به کارگردانی پیمان قریب‌پناه و تهیه‌کنندگی داریوش شهبازی، «جن بچه در حجله عریان» به کارگردانی رضا بهاروند و تهیه‌کنندگی مشترک علی مست‌علی و رضا بهاروند، «سیر» به کارگردانی مریم زارعی و تهیه کنندگی میثم حاجی علیان، «در تاریکی» به کارگردانی سعیده فرضی و تهیه کنندگی ژاله محمد علی حضور دارد.

از استان اصفهان نیز نمایش «لعبت باز» به کارگردانی مهدی شهداد و تهیه کنندگی زهرا فدایی، از استان قزوین نمایش «خون آشام» به کارگردانی و تهیه کنندگی رضا داداشی و از استان مازندران نمایش «آن مرد آمد» به کارگردانی رحمان قدمی و تهیه‌کنندگی بهرام دارابی به سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافته‌اند.

نمایش‌های این بخش در تالار خسروی تماشاخانه سه نقطه اجرا می‌شوند.

بخش رادیو تئاتر از شنبه 5 بهمن آغاز و تا 10بهمن در ساعت‌های 18:30 و 20:30 برگزار شده و به طور همزمان از رادیو نمایش پخش خواهد شد.