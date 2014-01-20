اولین نوبت آزادسازی دارایی های نقدی ایران اول فوریه خواهد بود/ رایزنی با معاون اشتون

سید عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزیرامورخارجه در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که آیا طی امروز با خانم اشمید رایزنی داشته اید بیان کرد: ما به طور مرتب در حال تماس و رایزنی هستیم و امروز نیز رایزنی ها ادامه داشت.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا تصمیمی برای دیدار خانم اشتون و وزیرامورخارجه گرفته شد گفت: در حال تنظیم این دیدار هستیم احتمالا در اجلاس داووس و یا اجلاس مونیخ این ملاقات صورت خواهد گرفت.

عراقچی در پاسخ به این سئوال که نحوه آزادسازی بخش اول دارایی های بلوکه شده ایران به چه شکل خواهد بود گفت: اولین نوبت پرداخت دارایی های نقدی ایران اول فوریه است که یک حساب ویژه در بانک مرکزی به این منظور باز خواهد شد و نقدینگی به آن منتقل می شود.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده تیم هسته ای کشورمان در این باره که آیا اقدامات صورت گرفته در روز اول اجرای برنامه اقدام مشترک به صورت همزمان بوده است گفت: اقدامات از هر دو طرف به صورت همزمان و در یک روز آغاز شده ما اقدامات خود را انجام داده ایم اروپا و آمریکا نیز روند اجرایی خود را طی می کند اینکه اقدامات در یک لحظه و ساعت صورت گیرد عملا غیر ممکن است اما در یک روز انجام شده است.

بر اساس این گزارش اجرای برنامه اقدام مشترک از سوی ایران و 1+5 از صبح امروز (20 ژانویه) بر اساس توافق طرفین آغاز شد. ایران در حضور بازرسان آژانس غنی سازی 20 درصد خود را متوقف کرد و اتحادیه اروپا نیز در اجلاس وزیران به تصویب اصلاحات قانون تحریم ایران پرداخت که با تصویب این قانون کلیه کشورهای اتحادیه اروپا موظف شدند تحریم های مورد توافق در برنامه اقدام مشترک بر علیه ایران را متوقف کنند. آمریکا نیز قرار است با دستورالعملی به ارگانها و شرکت ها اجرای تحریم ها را متوقف کند.