به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم انتخاب برترین‎های سال 2013 دوشنبه شب در زوریخ سوییس برگزار می‎شود و پله بر این باور است جایزه برترین بازیکن سال به "کریستیانو رونالدو" تعلق می‎گیرد.

پله اظهار داشت: زمانی بازیگری من، جایزه توپ طلایی در کار نبود بنابراین فیفا تصمیم گرفته از تنها بازیکنی که سه جام جهانی را برده تقدیر کند.

رونالدو در سال 2008 برای نخستین بار توپ طلا را از آن خود کرده است. وی برای کسب توپ طلای امسال با "لیونل مسی" و "فرانک ریبری" رقابت می‌کند.

پله همچنین گفت توپ طلا به "کریستیانو رونالدو" خواهد رسید.