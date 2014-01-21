واگذاری مسکن مهر در فازهای جدید پردیس از اواخر سال 93 آغاز می شود

به گزارش مهر، سید مهدی هدایت صبح سه شنبه در جمع شماری از مسئولان شهرستان پردیس اظهار داشت: یکی از مسائل مهم در روند اجرای پروژه های مسکن مهر موضوع سوخت کارگاه های در حال فعالیت است.

وی ادامه داد: می توان موضوع تأمین گرمای مورد نیاز در مراکز اسکان کارگران مشغول کار در طرح های مسکن مهر را مورد عنایت قرار داد تا امور به روند خود ادامه دهد.

مهدی مهاجر، فرماندار شهرستان پردیس نیز در خصوص تأمین سوخت کارگاه های مسکن مهر پردیس گفت: مجموعه فرمانداری شهرستان پردیس با واگذاری هر مقدار سوخت، تحت مدیریت مسئولان شرکت عمران موافق است.

وی ادامه داد: خوشبختانه موجودی سوخت نفت و همچنین نفت گاز (گازوئیل) شهرستان با پیگیری های فرمانداری در شرایط مناسبی است و می توان بخشی از آن را برای تسریع در پروژه های مسکن مهر اختصاص داد.

آغاز واگذاری مسکن مهر پردیس از اواخر سال 93

این مسئول از آغاز واگذاری مسکن مهر پردیس از اواخر سال آینده خبر داد و گفت: طبق سیاست های جاری وزارت راه و شهرسازی مقرر شد تا قبل از ایجاد خدمات روبنایی خانه ای به مردم تحویل نشود.

هدایت اضافه کرد: اگر پروژه های مربوط به امور روبنایی نظیر کلانتری، درمانگاه، مدرسه و ... تا انتهای سال آینده به اتمام برسد و در صورت ایجاد امکانات حداقلی، این واگذاری ها در فازهای پنج، 11 و هشت انجام می شود.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس ادامه داد: علاوه بر این تا 22 بهمن ماه سال جاری و همزمان با ایام دهه فجر دو هزار واحد مسکونی فاز سه به متقاضیان واگذار می شود.

تحویل خط انتقال آب پردیس

به گفته هدایت، زمانی که تجهیزات آبرسانی از سوی شرکت عمران تحویل می شد بنا به دلایلی شبکه آبرسانی تحویل نشد.

وی ادامه داد: طی نشستی که سال 92 با حضور نماینده تام الاختیار وزارت نیرو و معاونان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، مقرر شد در خصوص مباحث مالی کمکی از سوی شرکت عمران انجام شود که این مهم محقق شد و مسئولان وزارت نیرو نیز نسبت به تحویل تأسیسات تصفیه خانه آب و خط انتقال اقدام کنند.

این مسئول العام کرد: برغم پیگیری های صورت گرفته این خط انتقال تحویل نشد که خوشبختانه با توجه فرمانداری پردیس این مهم در آینده محقق خواهد شد.