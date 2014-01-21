به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه ای" هفت روز با گروتوفسکی" صبح امروز سه شنبه اول بهمن ماه با حضور رضا حداد مدیر کمپانی تئاتر آفتاب، محمد چرمشیر عضو کمیته اجرایی این کمپانی و محمدرضا فرزاد مسئول تحقیق و توسعه کمپانی آفتاب در کافه تریای سالن اصلی تئاتر شهر برگزار شد.

در ابتدای نشست رضا حداد با اشاره به ضرورت های تاسیس کمپانی های تئاتر در ایران عنوان کرد: ضرورت تاسیس و ایجاد کمپانی های تئاتر در ایران احساس می شود. در همه جای دنیا وظیفه تولید تئاتر بر عهده این کمپانی ها گذاشته شده است اما در ایران این وظیفه بر عهده مرکز هنرهای نمایشی است که نهادی دولتی به حساب می آید.

وی درباره تلاش کارگردان های ایرانی برای تاسیس یک کمپانی تئاتر در ایران توضیح داد: خوشبختانه از 4 - 5 سال قبل گروه های تئاتری به سمت تاسیس کمپانی های تئاتری گرایش پیدا کردند. وزارت ارشاد اسلامی باید به گروه های تئاتری برای تاسیس کمپانی های تئاتر همکاری کند که البته باید تمام قوانین برای تاسیس این مراکز از جمله تدوین اساسنامه رعایت شود.

این کارگردان با اشاره به تاسیس کمپانی تئاتر آفتاب و برگزاری کارگاه آموزشی "هفت روز با گروتوفسکی" در ایران متذکر شد: خوشبختانه کمپانی تئاتر آفتاب در ایران در حال شکل گیری است و ما در اولین قدم قرار است در ایران از طریق یک استاد برجسته علاقمندان و هنرمندان ایرانی را با گروتوفسکی آشنا کنیم. برنامه ریزی ها برای تدوین اساسنامه این کمپانی در طول یک سال گذشته انجام شده و صحبتهایی هم با علی مرادخانی معاون هنری وزارت ارشاد انجام داده ایم که مثمرثمر بوده است. امیدوارم طی 3 - 4 سال آینده بتوانیم این کمپانی را به صورت کامل به بهره برداری برسانیم.

حداد درباره چشم اندازهایی که برای این کمپانی طراحی شده است توضیح داد: گروه تئاتر "سایه" قرار است زیرمجموعه این کمپانی فعالیت داشته باشد. مهمترین خواسته ما راه اندازی یک سالن اختصاصی و تخصصی برای این کمپانی است. قرار است در این مرکز علاوه بر حمایت از گروه های ایرانی چه در تهران و چه شهرستان ها برای برگزاری تئاتر به برگزاری تورهای اجرای نمایش در سراسر ایران نیز بژردازیم. همچنین از گروه های بین المللی نیز برای اجرا و آموزش در ایران دعوت خواهد شد.

کارگردان " آمدیم نبودید رفتیم" درباره برگزاری کارگاه های آموزشی در این کمپانی و تاسیس مدرسه تئاتر گفت: قرار است با کارگردان های به نام دنیا ورک شاپ های تخصصی و بین المللی در ایران برگزار کنیم چون معتقدیم فاصله آموزش ما با دنیا بسیار زیاد است و ایرانی ها از متدهای به روز دنیا در زمینه تئاتر فاصله بسیاری دارند. علاوه بر تولید آثار مشترک بین ایران و کشورهای خارجی قرار است یک مدرسه تئاتر به شکل حرفه ای نیز دایر شود که فعلا در مرحله تحقیق قرار دارد این اقدام از دیگر چشم اندازهای این کمپانی برای سال 93 به حساب می آید.

وی با اشاره به تلاش برای طراحی نقشه راه برای این کمپانی گفت: باید اعضا این کمپانی همگی تحت پوشش بیمه قرار گیرند و ما باید برایشان امنیت شغلی به وجود بیاوریم. تعیین نقشه راه اقتصادی و خریداری تجهیزات و فن آوری برای اجرای تئاتر از دیگر اهداف ما خواهد بود.

در ادامه محمد چرمشیر عضو کمیته اجرایی این کمپانی درباره برگزاری برنامه " هفت روز با گروتوفسکی" توضیح داد: مدرسی که قرار است در طول برگزاری این برنامه مهمان ما باشد یاروسلاو فرت مدیر انستیتو بین المللی گروتوفسکی و گروه تئاتر " زار " است. این هنرمند پیش از این نیز به ایران سفر داشته و مستندی نیز تهیه کرده است. دو نمایش گروه تئاتر "زار" با عنوان "اناجیر کودکی " و " عمل سزارین، مقاله ای در باب خودکشی" تاکنون در کشورها و فستیوال های مختلفی حضور داشته و با استقبال زیادی نیز مواجه شده است. فرت در سال 2016 به عنوان مدیر اجرایی بخش تئاتر پایتخت فرهنگی اروپا انتخاب شده است.

وی ادامه داد: فرت 20 بهمن ماه به ایران می آید و در مدت حضورش در ایران قرار است برنامه های متعددی داشته باشد. از جمله این برنامه ها برگزاری کارگاه آموزشی 4 روزه ای با حضور بازیگران برجسته ایرانی است که این افراد طی فراخوانی انتخاب خواهند شد. نام این کارگاه " گروتوفسکی بعد از گروتفسکی" است که علاقمندان برای حضور در این کارگاه بازیگری باید فهرست کامل تجربیات خود را تا 9 بهمن ماه برای ما بفرستند تا از میان آنها افراد واجد شرایط برای حضور در این برنامه انتخاب شوند.

چرمشیر با اشاره به برپایی برنامه های عمومی در این هفت روز عنوان کرد: برنامه های دیگری نیز برگزار خواهد شد که حضور در آنها برای علاقمندان و عموم مردم آزاد خواهد بود. همچنین یک جلسه با دانشجویان ایرانی در یکی از دانشکده های هنری برگزار می شود و در ادامه نمایش فیلمِ تئاترهای گروتوفسکی و گروه تئاتر " زار " و برپایی یک نشست مطبوعاتی را نیز خواهیم داشت.

این نویسنده در ادامه متذکر شد: همچنین قرار است از هنرمندانی که در زمان حضور گروتوفسکی در ایران با وی دیدار داشتند و سر تمرین های او می رفتند درخواست کنیم در کارگاهی به بیان تجربیاتشان بپردازند. در یکی دیگر از پنل هایی که در طول این هفت روز ارائه خواهد شد میزگردی درباره سینمای لهستان و تاثیری که شیوه بازیگری به سبک گروتوفسکی بر این سینما گذاشته است توضیح داده خواهد شد.

در ادامه جلسه محمد رضا فرزاد درباره تحقیقاتی که این کمپانی برای شناسایی و نحوه تدوین اساسنامه کرده است توضیح داد: ما طی جستجوهای اینترنتی و سفر به کشورهای مختلف اروپایی گروه های تئاتری بسیاری را رصد کردیم و با مدارس مختلف تئاتری و برجسته و همچنین کمپانی های تئاتری آشنا شدیم که بر اساس همین آشنایی ها، اساسنامه کمپانی قرار است تدوین و تاسیس مدرسه تئاتر در ایران نیز در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: فعلا در حال نهایی کردن مطالعاتمان برای نگارش شرح درس ها و بررسی وضعیت شغلی هنرجویان در آینده هستیم. حضور در چنین مدارسی برای هنرجویان جنبه رقابتی زیادی دارد چون آینده حرفه ای آنها از این طریق تضمین می شود. بیشتر اساتیدی که در این مدرسه تدریس می کنند از کشورهای دیگر دعوت می شوند و ما تلاش می کنیم همه متدهای بازیگری را در این مدرسه تدریس کرده و انعطاف زیادی در این زمینه داشته باشیم اما هنوز متدهایی که قرار است تدریس شود نهایی نشده است.