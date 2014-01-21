اجرای روش پلكانی در محاسبه اجاره بهای غرفه در نمايشگاه كتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمين جلسه شورای برنامه‌ريزی بيست و هفتمين نمايشگاه بين‌المللی كتاب تهران امروز سه‌شنبه اول بهمن‌ با حضور اعضا در دفتر این معاونت برگزار شد.

با مصوبه شورای برنامه‌ریزی بيست و هفتمين نمايشگاه بين‌المللی كتاب تهران، روش پلكانی در محاسبه اجاره بهای غرفه‌های ناشران خارجی و داخلی حاضر در این نمايشگاه اجرا می‌شود و مبنای پرداخت اجاره بهای غرفه‌های ناشران به‌صورت پلكانی ارزيابی و از ناشران دريافت خواهد شد.

از مباحث مطرح شده در اين جلسه می‌توان به موضوع قيمت كتب خارجی، لزوم حمايت وزارتخانه‌های علوم و بهداشت از خريد كتب خارجی توسط اساتيد و دانشجويان، همچنين لزوم كمك وزارت امور خارجه به ناشران خارجی متقاضی حضور در نمايشگاه جهت تسهيل در ارائه ويزا، اشاره كرد.

در این جلسه موضوع کمک گمرك جمهوری اسلامی ايران در ترخيص محموله‌های كتب خارجی نمايشگاه نيز مورد بحث و بررسی اعضای شورای برنامه‌ريزی قرار گرفت.

برابر جلسات مشتركی كه كميته ناشران داخلی و نمايندگان تشكل‌های صنفی نشر داشته‌اند، ميزان اجاره بهای غرفه در بخش ناشران داخلی نمايشگاه سال آتی به تصويب شورای برنامه‌ريزی رسيده و در اوراق ثبت‌نام درج شده است.

بيست و هفتمين نمايشگاه بين‌المللی كتاب تهران از 10 تا 20 ارديبهشت 1393 در مصلی بزرگ حضرت امام خمينی (ره) برگزار خواهد شد.