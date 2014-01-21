به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی در پایان دیدار تیم‌های تراکتورسازی با راه آهن سورینت در جمع خبرنگاران درباره این بازی اظهار داشت: خوشبختانه موفق شدیم با شکست راه آهن به مرحله بعدی صعود کنیم. امیدوارم این روند در لیگ برتر هم ادامه داشته باشد و امتیازات از دست رفته را برگردانیم.

وی درباره اینکه رفتن مجید جلالی شوک خوبی به تراکتورسازی وارد کرده است، گفت: بازیکنان ما همان بازیکنان قبلی بودند و چیزی به ما اضافه نشده بود. جلالی هم تمام زحمتش را برای تراکتورسازی کشید. ضمن اینکه جایگاه ما در لیگ بد نیست ولی حاشیه‌ها به ما ضربه زد. به همین دلیل جلالی صلاح دانست که از سرمربیگری کناره گیری کند و برای او آرزوی موفقیت می‌کنم.

کریمی در خصوص اینکه قبلا گفته بود علی دایی باخت‌هایش را گردن داور می‌اندازد، گفت: من حرفهایم را قبلا زده ام

وی در پایان درباره نتیجه دربی و کیفیت پایین آن هم گفت: دربی دیگر تمام شده و حرف زدن درباره آن بی فایده است.

تیم فوتبال تراکتورسازی امروز سه شنبه موفق شد تیم راه آهن را در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی شکست بدهد و به مرحله نیمه نهایی صعود کند.