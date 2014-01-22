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۲ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۱۳

حضور سرزده گودرزی در خانه کشتی/

محمد بنا و شاگردانش میزبان وزیر ورزش و جوانان بودند

محمد بنا و شاگردانش میزبان وزیر ورزش و جوانان بودند

وزیر ورزش و جوانان پیش از تمرینات عصر روز سه‌شنبه آزاد و فرنگی کاران و بدون اطلاع قبلی به خانه کشتی تهران رفت و از نزدیک شاهد تمرینات شاگردان محمد بنا بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان عصر روز گذشته (سه‌شنبه) با حضور در خانه کشتی با محمد بنا و جمعی از مربیان تیم ملی کشتی فرنگی دیدار و گفتگو کرد. در هنگام ورود گودرزی به خانه کشتی، فرنگی کاران مشغول تمرین بودند که بعد از توقف تمرینات و گپ و گفت صمیمانه با وزیر ورزش مجددا به تمرینات خود ادامه دادند.

در این دیدار سرزده که 40 دقیقه به طول انجامید، محمود گودرزی همراه با محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی، محسن کاوه و امیر توکلیان مربیان تیم ملی کشتی آزاد و حسام الدین جعفری سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی نظاره‌گر تمرینات ملی‌پوشان بودند.

در ادامه این دیدار، وزیر ورزش و جوانان که از تمرین ملی پوشان به وجد امده بود برای همه مربیان و کشتی گیران آرزوی موفقیت کرد و گفت: "تمام تلاش خودمان را انجام خواهیم داد تا در میادینی که پیش رو داریم با  لطف خدا و همت شما ورزشکاران و مربیان بهترین نتایج را کسب کنیم."

کد مطلب 2219071

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