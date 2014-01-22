وزیر ورزش اهل خودنمایی و تبلیغ نیست/ حضور گودرزی همه را شوکه کرد!

حسام‌الدین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حضور سرزده محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان در محل تمرین تیم ملی کشتی فرنگی، ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: عصر روز سه‌شنبه در حالیکه فرنگی‌کاران در اواسط تمرینات خود بودند، گودرزی وزیر ورزش بصورت سرزده وارد خانه کشتی شد و همانند افراد عادی و بدون سر و صدا و جار و جنجال‌های همیشگی برخی مسئولان قبلی به جمع اردونشینان ملحق شد.

وی افزود: مطمئنا این حرکت جالب و امید بخش وزیر ورزش در ارتقای روحیه و انگیزه فرنگی کاران اردونشین تاثیر زیادی داشت که امیدوارم همچنان ادامه یابد. گودرزی بعد از ورود به خانه کشتی برای دقایقی هم پای صحبت دوستانه مربیان و کشتی گیران اردونشنین نشست و وعده داد با تمام توان برای حل و فصل مشکلات گام خواهد برداشت.

سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی ایران در آستانه برگزاری جام یادگار امام(ره) تاکید کرد: حضور 12 تیم خارجی که برخی از آنان با ستاره‌های عنوان‌دار جهان و المپیک خود به ایران آمده‌اند، باعث شده تا سطح کمی و کیفی رقابتهای امسال نسبت به سال‌های تا حد قابل توجهی ارتقا یابد.

جعفری در پایان گفت: به جرات می‌توان گفت رقابتهای امسال از نظر سطح کمی و کیفی یکی از بهترین دوره‌های جام یادگار امام (ره) است که امیدوارم از فردا نیز شاهد کشتی‌های زیبا و فنی بین مدعیان داخلی و خارجی شرکت کننده در این مسابقات باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بين‌المللی كشتی فرنگی جام يادگار امام (ره) طي روزهای سوم و چهارم بهمن‌ماه در سالن شهدای هفتم تير تهران برگزار می‌شود.