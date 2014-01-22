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۲ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۵۲

کوپا دل ری؛

کاسیاس رکورد جدیدی به ثبت رساند/ دروازه‌بان رئال قصد جدایی ندارد

کاسیاس رکورد جدیدی به ثبت رساند/ دروازه‌بان رئال قصد جدایی ندارد

ایکر کاسیاس که در دیدار جام حذفی رئال مادرید مقابل اسپانیول به میدان رفت، رکورد 518 دقیقه بسته نگه داشتن دروازه‌اش را ارتقا داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئال مادرید در حالیکه کاسیاس را در درون دروازه خود می‌دید، در دیدار رفت مرحله یک‌چهارم نهایی کوپا دل‌ری با تک گل دقیقه 25 نتیجه یک بر صفر میزبان خود را شکست داد.

ایکر کاسیاس سنگربان رئال که در این بازی به میدان رفت، نیز یک رکورد جالب از خود به جا گذاشت. او اکنون 592 دقیقه است که هیچ گلی دریافت نکرده است.

دروازه‌بان رئال در پایان بازی گفت: امیدوارم این روند ادامه داشته باشد البته من چندان به رکورد زدن فکر نمی‌کنم و نتیجه گرفتن تیم بسیار مهمتر است.

کاسیاس همچنین در مورد وضعیت آینده خود در رئال گفت: از صحبت در مورد آینده‌ام، خسته شده‌ام. مهم هواداران هستند که از بازی رئال لذت ببرند و تیم‌شان نتیجه بگیرد اما باید بگویم فصل بعد خودم را در رئال مادرید می‌بینم.

رئال با این پیروزی اکنون در تمام دیدارهایی که در سال 2014 داشته به پیروزی رسیده و بدون دریافت یک گل، 14 گل هم به ثمر رسانده است.

کد مطلب 2219097

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