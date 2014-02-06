بارسلونا مقابل سوسیداد 10 نفره به پیروزی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در حضور بیش از 70 هزار تماشاگر ورزشگاه نیوکمپ برگزار شد بارسلونا با گل های سرخیو بوسکتس (44) و انات زوبیکارای بازیکن رئال سیوسیداد (60 گل به خودی) مقابل میهمان خود به برتری رسید.

در این بازی اینیگو مارتینز بازیکن سوسیداد در دقیقه 44 با دریافت کارت قرمز از زمین اخراج شد تا تیم میهمان تقریبا یک نیمه را 10 نفره بازی کند.

با توجه به پیروزی قاطع رئال مادرید در دیگر بازی دور رفت مرحله نیمه نهایی جام حذفی اسپانیا احتمال تقابل رئال و بارسا در دیدار فینال بسیار زیاد است.