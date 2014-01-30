بارسلونا و اتلتیکومادرید راهی مرحله نیمه نهایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بارسلونا که دیدار رفت مقابل لوانته را با نتیجه 4 بر یک به سود خود به اتمام رسانده بود در دیدار برگشت در ورزشگاه نیوکمپ با نتیجه 5 بر یک میهمان خود را از پیش رو برداشت تا در مجموع با پیروزی پر گل 9 بر 2 راهی مرحله نیمه نهایی شود.

در این دیدار آدریانو (28)، کارلس پویول (44)، الکسیس سانچز (50، 52) و سسک فابرگاس (68) برای بارسلونا گل زدند.

در دیگر دیدار چهارشنبه شب اتلتیکومادرید در خانه اتلتیک بیلبائو به پیروزی 2 بر یک دست یافت. رائول گارسیا (55) و دیه گو کاستا (86) در این بازی برای اتلتیکو گل زدند. دیدار رفت دو تیم در این مرحله نیز با پیروزی یک بر صفر اتلتیکومادرید به پایان رسید بود و به این ترتیب شاگردان دیه گو سیمئونه با نتیجه 3 بر یک راهی دور بعدی شدند.

در آخرین دیدار مرحله یک چهارم نهایی امشب (پنجشنبه) راسینگ سانتاندر میزبان رئال سوسیداد خواهد بود.