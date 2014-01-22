اسد و نظام خطوط قرمز ژنو 2/اقدام سازمان ملل در مورد ایران مضحک بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه("سانا"، ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه شب گذشته پیش از ورود به مونترو سوئیس برای شرکت در نشست ژنو 2 برای حل بحران سوریه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: موضوع رئیس جمهوری و نظام سوریه برای ما و ملت سوریه خطوط قرمز محسوب می شوند و هرگز به آن خدشه ای وارد نخواهد شد.

وی که ریاست نمایندگان دولت سوریه در نشست ژنو 2 را برعهده دارد بر تمایل کشورش برای موفقیت نشست ژنو 2 به عنوان نخستین گام آغاز گفتگوهای سوری - سوری در داخل سوریه تاکید کرد، گفتگوهایی که بدون هر گونه دخالت خارجی خواسته های ملت سوریه را محقق کند.

وزیر امور خارجه سوریه درباره محتوای دعوت به نشست ژنو 2 اظهار داشت: این امر با خواسته های ملت سوریه و مواضع سیاسی و قانونی ما همخوانی ندارد، ولی ما به ژنو 2 می رویم با این امید که آغازی باشد برای اتخاذ موضع واحد بین المللی برای مقابله با تروریسمی که سوریه و منطقه را هدف قرار داده است.

ولید المعلم در ادامه خاطرنشان کرد که دعوت نکردن از ایران برای شرکت در نشست ژنو 2 اشتباه بزرگی است و اقدام سازمان ملل متحد مبنی بر پس گرفتن دعوت از ایران اقدامی مضحک است.