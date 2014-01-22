سخنرانی رئیس جمهور سوئیس در افتتاحیه کنفرانس/ مذاکرات دولت و مخالفان از جمعه آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کنفرانس ژنو 2 برای مذاکره دولت و مخالفان سوری و رایزنی طرفهای بین المللی در زمینه حل سیاسی بحران سوریه از امروز آغاز می شود.

این کنفرانس تا ساعاتی دیگر با سخنرانی "دیدیه برکهالتر" رئیس جمهور سوئیس آغاز خواهد شد و پس از آن به ترتیب "سرگئی لاوروف" وزیرخارجه روسیه، "جان کری" وزیرخارجه آمریکا و "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل سخنرانی خواهند داشت.

در این نشست وزیران خارجه برخی کشورها حضور خواهند داشت و با توجه پس گرفته شدن دعوت از ایران، هیچ نماینده ای از کشورمان در نشست افتتاحیه حضور نخواهد داشت.

مذاکرات میان دو طرف اصلی بحران سوریه (دولت و مخالفان) نیز از روز جمعه 24 ژانویه با حضور "اخضر الابراهیمی" نماینده سازمان ملل در امور سوریه آغاز خواهد شد.

بنابر اعلام منابع دیپلماتیک گفتگوی دولت و مخالفان سوری ممکن است یک هفته تا 10 روز ادامه داشته باشد.

شب گذشته نیز "ولید المعلم" وزیر خارجه سوریه و "احمد الجربا" رئیس ائتلاف مخالفان وارد فرودگاه بین المللی ژنو شدند.