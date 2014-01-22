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۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۱۶

برنامه کنفرانس ژنو2؛

سخنرانی رئیس جمهور سوئیس در افتتاحیه کنفرانس/ مذاکرات دولت و مخالفان از جمعه آغاز می شود

سخنرانی رئیس جمهور سوئیس در افتتاحیه کنفرانس/ مذاکرات دولت و مخالفان از جمعه آغاز می شود

کنفرانس ژنو2 برای بررسی راه حل سیاسی بحران سوریه از امروز با سخنرانی رئیس جمهور سوئیس در شهر مونترو آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کنفرانس ژنو 2 برای مذاکره دولت و مخالفان سوری و رایزنی طرفهای بین المللی در زمینه حل سیاسی بحران سوریه از امروز آغاز می شود.

این کنفرانس تا ساعاتی دیگر با سخنرانی "دیدیه برکهالتر" رئیس جمهور سوئیس آغاز خواهد شد و پس از آن به ترتیب "سرگئی لاوروف" وزیرخارجه روسیه، "جان کری" وزیرخارجه آمریکا و "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل سخنرانی خواهند داشت.

در این نشست وزیران خارجه برخی کشورها حضور خواهند داشت و با توجه پس گرفته شدن دعوت از ایران، هیچ نماینده ای از کشورمان در نشست افتتاحیه حضور نخواهد داشت.

مذاکرات میان دو طرف اصلی بحران سوریه (دولت و مخالفان) نیز از روز جمعه 24 ژانویه با حضور "اخضر الابراهیمی" نماینده سازمان ملل در امور سوریه آغاز خواهد شد.

بنابر اعلام منابع دیپلماتیک گفتگوی دولت و مخالفان سوری ممکن است یک هفته تا 10 روز ادامه داشته باشد.

شب گذشته نیز "ولید المعلم" وزیر خارجه سوریه و "احمد الجربا" رئیس ائتلاف مخالفان وارد فرودگاه بین المللی ژنو شدند.

کد مطلب 2219131

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