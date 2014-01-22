به گزارش خبرنگار مهر، در چند ماه اخیر رکود بازار مسکن موجب شد که بخشی از سرمایه ها وارد بازار بورس و دیگر بازارهای سرمایه‌ای شود که همین امر هم فرصت مناسبی را برای خریداران واقعی ایجاد کرد تا به راحتی به دنبال یافتن خانه مناسب باشند.

براین اساس تا پیش از رکود مسکن، بازار در اختیار سازندگان و فروشندگان بود به طوری که تعیین قیمت و شرایط فروش را این گروه انتخاب می‌کردند اما در حال حاضر به گفته فعالان بازار مسکن، بازار دست خریدار است و خریداران می‌توانند با شرایط خود، واحد مناسبی را پیدا کنند.

اما با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و شرایط جدیدی که از نظر سیاسی در کشور به وجود آمده است، به نظر می‌آید که ماه پایانی سال با رونق بیشتری همراه شود و جنب و جوش‌های چند روزه اخیر در بازار مسکن هم این موضوع را تایید می‌کند.

به گفته یکی از مشاوران املاک، خریداران نسبت به ماه گذشته عجله بیشتری برای خرید دارند و کمابیش مشتری بیشتری هم برای دیدن خانه ها به بنگاه‌ها مراجعه می‌کنند.

وی افزود: در چندماه گذشته بازار مسکن در رکود کامل بود اما در چند روز گذشته به نظر می‌رسد که مشتریان بیشتری وارد بازار شده‌اند، ضمن آنکه سرمایه گذاران به سود زیادی در بازار بورس دست پیدا کردند که احتمالا این سرمایه ها وارد بازار مسکن می‌شود.

این مشاور املاک معتقد است که هنوز هم فروشنده هایی در بازار هستند که حاضرند یک واحد از مجموعه آپارتمان‌های خود را با قیمت پایین تر به فروش برسانند تا تعهدات مالی خود را تامین کنند، بنابراین فرصت مناسب خرید، هنوز هم برای متقاضیان وجود دارد.

از آنجایی که عباس آخوندی هم خروج رکود از بازار مسکن را در صدر اولویت‌های این وزارتخانه اعلام کرده است، به نظر می رسد که در ماه‌های پایانی سال جدید، بازار مسکن با رونق بیشتری همراه شود و خریداران و فروشندگان بیشتری در بازار حضور پیدا کنند.

البته تاثیر افزایش سقف وام مسکن هم در رونق بازار بی‌تاثیر نیست اما تنها می‌تواند بازار آپارتمان‌های مرکز و جنوب شهر تهران را تحت تاثیر قرار دهد، در غیراین صورت تاثیری در بازار شمال تهران و واحدهای لوکس ندارد.

نرخ آپارتمان‌های 80 تا 85 متری

براساس گزارش میدانی مهر یک واحد آپارتمان در شریعتی - معلم به مساحت 82 مترمربع زیرهمکف 2 خوابه با 10 متر انباری با عمر 16 ساله 164 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است و در ستارخان واحدی به مساحت 85 مترمربع و نوساز متری 4 میلیون و 100 هزار تومان به فروش می‌رسد.

واحد دیگری به مساحت 83 متر در خیابان شهید مدنی- مترو سبلان با عمر 4 ساله و پارکینگ، 242 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است و در اشرفی اصفهانی - برج باغ، آپارتمانی 82 متری و دوخوابه، نوساز با قیمت 4 میلیون و 800 هزار تومان به فروش می‌رسد.

در شمس آباد - بهشتی هم واحدی 83 متری و دوخوابه، نوساز با پارکینگ و انباری با قیمت 5 میلیون و 200 هزار تومان به فروش می‌رسد و در تهرانپارس - توحید واحدی با متراژ 85 متر، تکواحدی و نوساز متری 4 میلیون و 800 هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

برای آپارتمانی نوساز به مساحت 84 متر و دوخوابه در جنت آباد شمالی - مبعث، هرمترمربع 4 میلیون و 500 هزار تومان تعیین شده است و در جنت آباد - لاله غربی واحدی 85 متری با عمر یکساله با پارکینگ و انباری 385 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

در ستارخان - صادقیه آپارتمان 83 متری و دوخوابه با عمر 8ساله و پارکینگ و انباری 320 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است و آپارتمان دیگری با 85 متر مربع و نوساز در یوسف آباد با پارکینگ و انباری متری 6 میلیون و 100 هزار تومان به فروش می رسد.

