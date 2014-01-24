قهرمانی تیم نوشهر در مسابقات هندبال بانوان مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات هندبال بانوان استان با حضور 6 تیم به صورت دوره ای با میزبانی هئیت نوشهر در سالن رنگرز این شهرستان برگزار شد و ظهر جمعه پایان یافت.

در این دوره از مسابقات تیم های بابل، ساری، سرخ رود محمودآباد، قائمشهر، رستم کلابهشهر و نوشهر حضور داشتند که تیم نوشهر با امتیاز 10 اول شد و تیم ساری و سرخ رود محمودآباد دوم و سوم شدند.

بهترین بازیکن این مسابقات الهام خزایی از تیم نوشهر و بهترین مربی مرضیه دیوج کجوری مربی تیم نوشهر و پدیده این مسابقات معصومه طالبی از تیم بابل انتخاب شدند.

این مسابقات چهار روزه بوده است.