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۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۵۸

هندبال قهرمانی آسیا - بحرین؛

تساوی تیم ملی مقابل قهرمان 9 دوره آسیا

تساوی تیم ملی مقابل قهرمان 9 دوره آسیا

تیم ملی هندبال ایران در نخستین دیدار خود در چارچوب رقابتهای جام ملت‌های آسیا برابر کره جنوبی به تساوی دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال ایران نخستین دیدار خود در چارچوب شانزدهمین دوره رقابتهای قهرمانی مردان آسیا در منامه بحرین را مقابل کره‌جنوبی برگزار کرد و در پایان دیداری نزدیک برابر قهرمان 9 دوره جام ملت‌های آسیا به تساوی در عدد 24 دست یافت.

این نتیجه در حالی به دست آمد که تا 30 ثانیه مانده به پایان بازی تیم کشورمان با یک گل از حریف خود پیش بود. تیم ایران نیمه نخست این بازی را نیز 12 بر 11 به سود خود خاتمه داده بود.

تیم ایران که با هدایت کاستلو رافائل اسپانیایی در این مسابقات حاضر شده است روز یکشنبه برابر عربستان به میدان می‌رود.

کد مطلب 2221323

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