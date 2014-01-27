تیم ملی ایران برابر عربستان متوقف شد/ دومین تساوی برای ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال ایران دومین دیدار خود در مسابقات قهرمانی آسیا را برابر عربستان برگزار کرد. در این دیدار که عصر امروز دوشنبه در سالن خلیفه اسپورتس شهر منامه بحرین برگزار شد تیم کشورمان در پایان برابر حریف قدرتمند خود به تساوی در عدد 22 دست یافت. تیم کشورمان در نخستین بازی خود نیز مقابل کره جنوبی به تساوی رضایت داده بود.

نیمه اول این بازی با برتری 12 بر 10 به سود عربستان خاتمه یافت. بازیکنان کشورمان که شروع خوبی را در این بازی نداشتند در امتیاز 8 بر 3 از عربستان عقب افتادند ولی در ادامه با تدابیری که مربی اسپانیایی کشورمان اندیشید فاصله را کمتر کردند و در نهایت نیمه نخست را با اختلاف دو گل واگذار کردند.

با شروع نیمه دوم تیم ایران بهتر ظاهر شد و حتی در امتیاز 15 بر 14 از عربستان پیش افتاد اما عربستانی‌ها بلافاصله دو گل زدند 16 بر 15 از تیم کشورمان پیشی گرفتند. پس از این اتفاقات و در حالی که دو تیم در امتیاز 18 برابر بودند میلاد مسایلی به خاطر خطایی که روی دروازه‌بان حریف انجام داد کارت قرمز دریافت کرد و از بازی اخراج شد.

بازیکنان کشورمان که منسجم‌تر از نیمه نخست بازی می کردند در فاصله 5 دقیقه تا پایان بازی 21 بر 19 از حریف پیش افتادند. در این دقایق سعید حیدری دروازه‌بان ایران توپ های زیادی را از مهاجمان عربستان مهار کرده بود. در ادامه داور دو دقیقه استکی را از بازی اخراج کرد تا ایران دو گل متوالی را دریافت کند و سرمربی اسپانیایی ایران را مجبور به دریافت تایم اوت کند.

در آخرین دقیقه این بازی حساسیت کار دو تیم به اوج خود رسیده بود تا جایی که در فاصله 5 ثانیه به پایان بازی داور فرانسوی با کارت قرمز موسوی را اخراج کرد با این حال دو تیم با تساوی در عدد 22 به کار خود پایان دادند تا تیم ایران بعد از دو بازی 2 امتیاز کسب کند.

تیم کشورمان در گروه A این مسابقات با عربستان، کره جنوبی، ازبکستان، بحرین و چین همگروه است. تیم کشورمان در دیدار نخست خود برابر کره جنوبی به تساوی در عدد 24 رسیده بود و عربستان 43 بر 21 ازبکستان را از پیش روی برداشت. تیم بحرین هم در نخستین بازی خود مقابل چین 32 بر 22 پیروز شد. در گروه دیگر این مسابقات تیم‌های قطر، ژاپن، امارات، کویت، عراق و عمان حضور دارند.

ایران در دیدار بعدی خود روز چهارشنبه مقابل چین به میدان می‌رود.