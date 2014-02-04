اردن در زمین سنگاپور پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتبال انتخابی جام ملت‌های 2015 آسیات عصر امروز شنبه با برگزاری یک دیدار ادامه یافت. در این دیدار که از گروه A برگزار شد تیم ملی سنگاپور میزبان اردن بود که در پایان نتیجه را با حساب 3 بر یک به حریف خود واگذار کرد. طاهر البواب(44)، احمد ابراهیم(58) و یوسف احمد(90) گل‌های تیم اردن را در این بازی به ثمر رساندند. خیرول امری در دقیقه 84 از روی نقطه پنالتی تنها گل سنگاپور را وارد دروازه حریف کرد.

اردن با این برد جمع امتیازاتش را به عدد 9 رساند و در رده دوم جدول رده‌بندی گروه A قرار گرفت. تیم عمان با یازده امتیاز صدرنشین این گروه است. تیم‌های سوریه با 4 و سنگاپور با 3 امتیاز در رده‌های سوم و چهارم گروه A حضور دارند.