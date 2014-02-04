  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۵۸

مقدماتی جام ملت های آسیا؛

اردن در زمین سنگاپور پیروز شد

اردن در زمین سنگاپور پیروز شد

تیم ملی فوتبال اردن در ادامه مسابقات انتخابی جام ملت‌های 2015 آسیا برابر سنگاپور به برتری دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتبال انتخابی جام ملت‌های 2015 آسیات عصر امروز شنبه با برگزاری یک دیدار ادامه یافت. در این دیدار که از گروه A برگزار شد تیم ملی سنگاپور میزبان اردن بود که در پایان نتیجه را با حساب 3 بر یک به حریف خود واگذار کرد. طاهر البواب(44)، احمد ابراهیم(58) و یوسف احمد(90) گل‌های تیم اردن را در این بازی به ثمر رساندند. خیرول امری در دقیقه 84 از روی نقطه پنالتی تنها گل سنگاپور را وارد دروازه حریف کرد.

اردن با این برد جمع امتیازاتش را به عدد 9 رساند و در رده دوم جدول رده‌بندی گروه A قرار گرفت. تیم عمان با یازده امتیاز صدرنشین این گروه است. تیم‌های سوریه با 4 و سنگاپور با 3 امتیاز در رده‌های سوم و چهارم گروه A حضور دارند.

کد مطلب 2229193

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه