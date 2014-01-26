به گزارش خبرنگار مهر، حدود دو ماه پیش بود که مسابقات دوومیدانی تشویقی استان تهران در رده سنی نوجوانان با یک رکورد جالب و بسیار امیدوار کننده همراه شد و طی آن شاهین جعفری توانست با ثبت رکوردی بیش از حد نصاب ورودی مسابقات قهرمانی جوانان جهان، جواز حضور در این رقابتها را که در آمریکا برگزار می‌شود، کسب کند.

در حالی که حد نصاب ورودی مسابقات جهانی در ماده پرتاب وزنه 7 کیلوگرمی 16.50 متر تعیین شده است، شاهین جعفری در مسابقات تشویقی استان تهران توانست رکورد 16.68 متر را بر جای بگذارد و ورودی این رقابتها را به دست بیاورد.

با وجود این طولی نکشید که شیرینی کسب جواز حضور در مسابقات جهانی آمریکا برای جعفری تلخ شد چرا که مشکلات مالی شدید این ملی پوش در نهایت وی را مجاب کرد که با انصراف از حضور در تمرینات تیم ملی، به دستفروشی مشغول شود تا بتواند مخارج و هزینه‌های زندگی خود را تامین کند.

نکته جالب اینجاست که محمد رویانیان مدیرعامل وقت باشگاه پرسپولیس هم یکسال و نیم پیش با جعفری قرارداد 5 ساله‌ای را امضا کرد ولی مجموع دریافتی‌های این ورزشکار از باشگاه پرسپولیس فقط یک میلیون تومان در 18 ماه گذشته بوده است!

حسین نثاری مربی شاهین جعفری در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: شاهین از اوایل سال 1391 تمریناتش را به صورت جدی آغاز کرد و موفق شد رکورد ایران را بشکند. این ورزشکار با این رکورد ضمن کسب ورودی مسابقات جهانی، جزو 14 نفر اول تاپ لیست دنیا هم قرار گرفت ولی حتی از او یک تقدیر ساده نشد. وضعیت شاهین به گونه‌ای است که حتی چکی که برای تهیه کفش ورزشی کشیده بود، پاس نشده و این مسئله هم برایش دردسر ایجاد کرده است.

نثاری افزود: شاهین دیروز (شنبه) به من گفت که دیگر تمرین نمی‌کنم و باید برای تامین هزینه‌های زندگی، کارگری و دستفروشی کند. متاسفانه فدراسیون دو و میدانی هم هیچ گونه حمایتی از این ورزشکار ندارد و ما به راحتی یکی از قهرمانان اصلی خود را که شانس اول کسب مدال طلای آسیاست، از دست می‌دهیم.

شاهین جعفری معتقد است مشکلاتی که فدراسیون دو و میدانی با مربی‌اش (حسین نثاری) دارد باعث شده که این فدراسیون هیچ حمایتی از او به عمل نیاورد. وی که پس از پایان مسابقات دو و میدانی داخل سالن جام فجر تمریناتش را کنار گذاشته، در این خصوص گفت: از دو روز پیش تصمیم گرفتم به خاطر مشکلات مالی قید تیم ملی را بزنم. مشکلات مالی من زیاد است. در این مدت هم با دستفروشی خرج خودم را در می‌آوردم و سر تمرین می‌رفتم. حتی هیات دو و میدانی استان هم پولی به ما نمی‌دهد. باشگاه پرسپولیس هم قرارداد پنج ساله‌ای را با من بست ولی در یکسال و نیم گذشته فقط یک میلیون تومان پرداخت کرد.

وی با تاکید بر اینکه باید به کار دستفروشی ادامه بدهد، یادآور شد: این هم از شانس ماست. 5 ماه دیگر مسابقات قهرمانی آسیا برگزار می‌شود و دوست دارم مدال طلای آسیا را به دست بیاورم ولی با این شرایط نمی‌شود. وقتی حتی پول کرایه اتومبیل را برای رسیدن به محل تمرین ندارم، نمی‌توان به تیم ملی فکر کرد.

ملی پوش دو و میدانی ایران در پایان با بیان اینکه داوری (رئیس فدراسیون دو و میدانی) اصلا او را نمی‌شناسد، گفت: داوری چون با مربی من لج است و با او مشکل دارد، از من حمایت نمی‌کند. در حالی که خیلی از هم سن و سال‌هایم من در تیم ملی در اردوی شبانه روزی در آکادمی ملی المپیک هستند ولی فدراسیون یک اردوی ساده هم برای من تشکیل نمی‌دهد که حداقل هزینه رفت و آمد هر روزه را از دوشم بردارد.

تمام این مشکلات در حالی پیش آمده که رکورد نوجوانان ایران را از 18 متر 93 سانتیمتر به 19 متر و 53 سانتیمتر رسانده است ولی هیچ جایزه نقدی هم به این ورزشکار تعلق نگرفت!