عربستان سعودی منشاء تروریسم است/داعش به دنبال دولت اسلامی در مرزهای عراق و سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، نوری المالکی نخست وزیر عراق در گفتگو با سومریه نیوز اظهار داشت: عربستان سعودی به اشتباهات خود در رابطه با حمایت از تروریسم اعتراف نمی کند، زیرا این کشور گرایشهای طایفه ای دارد و رفتار آنها کینه توزانه است.

وی با بیان این مطلب افزود: گروه های تروریستی در سوریه احساس کردند که پیروزی شان نزدیک است، زیرا از سوی برخی کشورها همچون ترکیه، قطر و عربستان سعودی حمایت مالی می شوند. عربستان خواهان از بین بردن محوری است که به زعم خود اعتقاد دارد در حال جنگ با ریاض است.

مالکی تصریح کرد: تروریسم وجود دارد و از عربستان سعودی منتشر می شود. گزارش هایی وجود دارد که نشان می دهد تروریست ها تلاش کردند در عراق و سوریه و در مرزهای این کشورها دولت اسلامی به زعم خود تشکیل دهند.

نخست وزیر عراق اظهار داشت: القاعده و تشکیلات آن و حامیان آنها همزمان به سوریه و عراق یورش خواهند برد.

در همین راستا "موفق الربیعی" مشاور امنیت ملی سابق عراق اظهار داشت که عربستان سعودی عامل خشونت در عراق، سوریه، یمن و مصر است و این کشور مسئول حملات تروریستی در عراق و منطقه است.

وی در ادامه از عربستان سعودی خواست که افکار تکفیری و مروجان آنها را ریشه کن کند.