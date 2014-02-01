قریب الوقوع بودن پیروزی بر تروریستها/ عربستان حامی تروریسم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، "فهد جاسم الفریج" وزیر دفاع سوریه و معاون فرمانده کل ارتش و نیروهای مسلح سوریه شب گذشته از برخی مناطق نظامی استان حلب بازدید کرد.

وی در جریان این بازدید خاطرنشان کرد: حلب با رهبری بشار اسد و قهرمانی ارتش عربی سوریه و همکاری اهالی آن پیروز خواهد شد و تمام گروه های مسلح تروریستی در این شهر نابود خواهند شد.

جاسم الفریج تصریح کرد: سوریه در معرض یک توطئه بزرگ بین المللی قرار دارد، اما ملت ما، نیروهای مسلح و قهرمان و رهبر ما از این توطئه بزرگتر هستند و با ایمان به پیروزی تمام توطئه ها را خنثی کردند.

وزیر دفاع سوریه اظهار داشت: عربستان سعودی حامی تروریسم در سوریه است، اما توطئه ضد سوری با قهرمانی های ارتش سوریه در حال نابودی است و پیروزی نزدیک است.