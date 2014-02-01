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۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۰۸

وزیر دفاع سوریه:

قریب الوقوع بودن پیروزی بر تروریستها/ عربستان حامی تروریسم است

قریب الوقوع بودن پیروزی بر تروریستها/ عربستان حامی تروریسم است

وزیر دفاع سوریه با اعلام اینکه عربستان سعودی حامی تروریسم است از پیروزی ارتش سوریه بر گروه های مسلح در آینده ای نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، "فهد جاسم الفریج" وزیر دفاع سوریه و معاون فرمانده کل ارتش و نیروهای مسلح سوریه شب گذشته از برخی مناطق نظامی استان حلب بازدید کرد.

وی در جریان این بازدید خاطرنشان کرد: حلب با رهبری بشار اسد و قهرمانی ارتش عربی سوریه و همکاری اهالی آن پیروز خواهد شد و تمام گروه های مسلح تروریستی در این شهر نابود خواهند شد.

جاسم الفریج تصریح کرد: سوریه در معرض یک توطئه بزرگ بین المللی قرار دارد، اما ملت ما، نیروهای مسلح و قهرمان و رهبر ما از این توطئه بزرگتر هستند و با ایمان به پیروزی تمام توطئه ها را خنثی کردند.

وزیر دفاع سوریه اظهار داشت: عربستان سعودی حامی تروریسم در سوریه است، اما توطئه ضد سوری با قهرمانی های ارتش سوریه در حال نابودی است و پیروزی نزدیک است.

 

کد مطلب 2225822

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