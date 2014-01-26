ساختمان بنیاد ادبیات داستانی فکّ پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، پلمب ساختمان بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان که چهارشنبه گذشته در پی شکایت مالک اصلی آن به مرحله اجرا درآمده بود، امروز یکشنبه و پس از حل شدن مشکل و طی شدن روال اداری این کار، باز شد.

در اولین برنامه پس از رفع پلمب ساختمان این بنیاد، صادق کرمیار نویسنده رمان نامیرا امروز در بیست و نهمین نشست عصر تجربه حضور می‌یابد.

طبق اعلام بنیاد ادبیات داستانی، در دوره فعالیت معاونت فرهنگی سابق در وزارت ارشاد، تصمیم گرفته شد که بنیاد ادبیات داستانی از ساختمان قبلی به ساختمان فعلی منتقل شود و از محل مبلغ رهن آن، بخشی از مشکلات مالی بنیاد را حل کند. ساختمان جدید بنیاد هم با چنین شرایطی اجاره شد و اردیبهشت ماه امسال به ساختمان جدید نقل مکان کرد؛ ساختمانی که 80 درصد آن در اختیار بنیاد ادبیات داستانی بود و مالک تنها 20 درصد مابقی فضای آن را در اختیار داشت.

با توافقی که با مالک صوت گرفت، قرار بود مابقی فضا هم تا تیرماه امسال در اختیار بنیاد ادبیات داستانی قرار گیرد اما مبا خُلف وعده مالک، بحث معارض بودن بنیاد برای ملک پیش آمد و نهایتاً پس از کش و قوس‌هایی، مالک دستور پلمب ساختمان را گرفت و آاین حکم روز چهارشنبه هفته گذشته به مرحله اجرا درآمد.

پلمب ساختمان بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان در اواخر هفته گذشته و فک این پلمب در روز جاری، در حالی اتفاق می‌افتد که محمد حسنی مدیرعامل آن آذرماه امسال از این سمت کناره‌گیری کرده بود که این استعفا مورد پذیرش سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد هم قرار گرفت.

حسنی اواخر مرداد سال 90 با رأی هیئت مدیره بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان و حکم بهمن دری، معاون وقت امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس این هیئت به عنوان مدیرعامل این بنیاد منصوب شده بود.